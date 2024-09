EVZ Special Exclusiv. Daniel Funeriu, despre educația financiară și rolul religiei în școlile românești. Video







Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, a vorbit în podcastul „Esențial”, moderat de Sorin Andreiana, redactor-șef al Revistei Capital, despre situația din învățământul românesc. Una dintre temele abordate a fost cea legată de educația financiară.

Provocare educației financiare în școli

Daniel Funeriu vorbit pe larg în cadrul podcastului despre acest aspect care lipsește din școlile românești. „BCR are un program extraordinar de educație financiară. Un program foarte bun. Și le-am spus celor de la BCR că programul este foarte bun, foarte util, continuați. Dar, este o perspectivă pe care politicul nu v-o spune. Și aceea este următoarea. Copilul are un număr limitat de ore la clasă. Și atunci dacă facem educație financiară, ce vom înlocui? Pentru că acea educație financiară nu vine în plus, pentru că numărul de ore la școală este limitat. Și atunci întrebarea mea este: facem educație financiară în loc de ce? Pentru că la matematică se fac probabil procente, se fac dobânzi, chestii de genul acesta.

De aceea eu am introdus săptămâna „Școala Altfel”. Dacă se făcea bine acea săptămână „Școala Altfel”, BCR sau și alții care au astfel de programe ar fi putut să ia copii, să-i ducă în spațiile lor. nu să meargă copiii în excursie în Dubai, cum am auzit că se face în anumite școli. Deci, da, sunt de acord să se facă educație financiară, se pot face toate aceste lucruri. Dar nu în loc de, dacă tu le faci în școală le faci în loc de ceva. Nu le faci în plus.”

În continuare, invitatul a adăugat: „Eu aș centra școala pe rolul ei esențial. De transmitere, de cunoaștere fundamentală, de către profesori bine formați. În școală nu aș accepta altcineva să vină să predea în afară de profesori.”

Rolul religiei în școlile din România

Mai mult decât atât, în cadrul ediției de astăzi a fost abordat și subiectul legat de orele de religie din școli.

„Sunt două paliere foarte importante ale acestui aspect. Din păcate, din nou, nimeni nu le-a elucidat. Primul este un aspect strict legal. Constituția ne spune următorul lucru: „Școala este obligată să ofere religie potrivit cerințelor specifice fiecărui cult.” Deci ortodoxie, catolicism, iudaism. Nu istoria religiei. Acest lucru ni-l spune Constituția. Acest lucru nu se poate schimba. Niciun ministru nu poate schimba ce scrie în Constituție. În același timp, tot Constituția ne dă libertatea de conștiință. Părintele nu are nicio obligație să-și înscrie copilul. Iar înscrierea trebuie să fie voluntară. Altfel spus, copilul ca să meargă la ora de religie, trebuie ca părintele să-l înscrie.”

De asemenea, Daniel Funeriu a adăugat: „Când am ajuns ministru, eram decis să reduc pe cât se poate rolul religiei în școală.” Însă, el a explicat în cadrul podcastului și motivul care l-a convins să renunțe la această decizie. „Dacă scoți religia, dacă scoți dimensiunea spirituală și religioasă din ceea ce primește un copil la școală, riști să lași gol un spațiu enorm, care poate fi umplut cu tot felul de nebunii.”

