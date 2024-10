Actualitate Cum arăta Adrian Bumbescu înainte de operație. Ce a pățit fostul fotbalist







Fostul fotbalist, Adrian Bumbescu a fost surprins de către paparazzi EVZ cu doar câteva zile înainte de operația la picior. Fundașul de fier al Stelei părea că se simte bine, chiar dacă are un obicei nu tocmai sănătos pe care îl practică în plină stradă.

Fostul fotbalist, operat la picior

Fostul fundaș al Stelei a fost surprins de către paparazzi EVZ, chiar înainte de operația de la picior. Acesta era pe stradă, îmbrăcat sport ca întotdeauna, dar cu un obicei nu tocmai sportiv. Bumbescu trăgea cu nesaț dintr-o țigară semn că preocupările din ultimele zile i-au cam dat bătăi de cap. Nici mimica feței nu părea tocmai fericită. Cu toate acestea, operația a fost un succes. Acesta a avut o tumoră la picior pe care a trebuit să o opereze. „Abia am ieșit din spital.

Am avut probleme de sănătate. Am fost la spitalul militar, abia am ieșit. Am fost vreo cinci zile internat. Am avut o problemă la un picior. Acum, sunt ok, dar am piciorul în ghips și trebuie să stau la pat. Mi-a apărut o tumoare mică la picior, dar a fost extirpată. Am fost operat și acum sunt la pat. Merg cu cârje, cu cadru. În două săptămâni mă fac bine. În total, cu o săptămână cât am stat în spital”, a declarat Bumbescu.

Un jeleu i-a scris destinul

Adrian Bumbescu a ajuns să joace fotbal, după ce un antrenor l-a momit cu un jeleu. ”Am început la 9 ani, am avut un antrenor extraordinar, Gil Iordănescu. I se spunea „Minune”, avea șarmul de a ne încânta. Am dat un simplu test pe stadionul Tineretului și după antrenament mi-a dat un jeleu. Acel jeleu m-a atras pe mine să mă duc la fotbal.

Era ca o semilună, cu un gust acrișor, ca de lămâie. Și mă mai atrăgea ceva. Făceam baie la duș, nu la albie sau la lighean, ca acasă”, a povestit fostul fotbalist. Imaginile video, mai jos!