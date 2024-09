EVZ Special Exclusiv. Cristoiu, despre inundațiile din Galați: Noi avem această chestie, întotdeauna ne ia prin surprindere. Video







Astăzi, 16 septembrie, a fost difuzată pe canalul de YouTube „Hai România”, o nouă ediție a podcastului moderat de către Robert Turcescu. Împreună cu Ion Cristoiu, cei doi au analizat cele mai recente evenimente din România, și nu numai.

În cadrul podcastului, Robert Turcescu a adus în atenția jurnalistului Cristoiu o problemă recentă cu care România se confruntă. Mai exact, este vorba despre inundațiile ce au acaparat țara în ultima perioadă.

Primăvara anului 1953 și mitul încălzirii globale

„M-am apucat recent să citesc cartea lui Dumitru Popescu, „Cronos autodevorându-se”. Acolo, el vorbește la un moment dat de o primăvară din 1953, când România a fost îngropată realmente sub zăpadă. Adică au căzut metri de zăpadă. Dacă am fi trăit în 1953, probabil am fi zis că este vorba despre încălzirea globală.”

În completarea lui Robert Turcescu vine Ion Cristoiu, menționând: „Eu am citit despre acea perioadă. Se aducea poșta cu schiurile. Echipa olimpică și militarii veneau cu schiurile. Zăpada era până la acoperiș. Făceai gaură ca să ieși din casă.” Mai departe, maestrul precizează: „Unul dintre cei mai obsedați de mediu a fost Caragiale. Până acum era secetă, acum nu este bine că a plouat. Nu este adevărat că se schimbă clima.

Inundațiile de la Galați și neglijența statului român

Revenind la situația din Galați, Robert Turcescu precizează: „În zona aceea la Galați, acolo Ceaușescu a băgat un miliard de dolari într-un baraj, care în 1991 a fost abandonat. Și o persoană zice: „Am trimis către noile autorități, hai să nu abandonăm investiția, să terminăm barajul acesta.” El era făcut tocmai să acumuleze apa din viituri. Și omul a povestit cum nu l-a băgat nimeni în seamă, între timp în locurile inundabile s-au construit case.”

În acest caz, Ion Cristoiu vine cu propriul său exemplu: „Vă dau un exemplu de la Găgești Deal. Pe lângă Găgești Deal era un torent, un fir de apă. Care nu trecea de Găgești Deal. Când ploua, înainte de a se ocupa Ceaușescu, se făcea cât un fluviu. Și venea și lua toate casele din vale. Și Ceaușescu a făcut ce a făcut. Din copilăria mea nu au mai fost inundații, că se loveau de dig. Adică, hai să vedem care sunt cauzele.”

Pe urmă, jurnalistul punctează un lucru foarte important: „Noi avem această chestie, întotdeauna ne ia prin surprindere. Nicio măsură în post-decembrist nu a fost luată în perspectiva a ceva.”

