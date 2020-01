Concluziile Corpului de Control vor fi prezentate la începutul săptămânii viitoare. Surse din cadrul instituției au declarat în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei că documentul este aproape finalizat și că urmează să fie prezentat ministrului Bogdan Gheorghiu până la finalul săptămânii.

„S-a hotărât astfel deoarece prioritare pentru Ministerul Culturii sunt evenimentele dedicate Zilei Naționale a Culturii – 15 ianuarie. Documentul este aproape finalizat și va fi prezentat, probabil la începutul săptămânii viitoare”, au declarat sursele, pentru Evenimentul Zilei.

Corpul de control al Ministerului Culturii a demarat procedura de control la Biblioteca Naţională în urma unui scandal public stârnit de un comentariu al parlamentarului USR Iulian Bulai. Acesta a postat pe rețelele de socializare imagini despre dezastrul care ar fi rămas în urma organizării petrecerii de Revelion în sala Atrium a Bibliotecii Naționale.

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu a afirmat, la momentul respectiv, că verificările Corpului de Control nu urmăresc interzicerea manifestărilor publice la Biblioteca Națională ci să stabilească dacă se încadrează în parametrii manifestărilor culturale. În acest context, la momentul demarării acțiunii de control, ministrul Bogdan Gheorghiu a precizat că vor fi aplicate sancțiuni doar după ce se va stabili cu rigurozitate ceea ce s-a întâmplat:

„Da, eu aştept raportul Corpului de control şi, în funcţie de acest raport, se vor lua deciziile de rigoare. (…) Ceea ce am văzut noi poate fi o fază contextuală, de aceea vreau să am o imagine rotundă, de aceea am extins controlul pe o perioadă mai mare pentru a avea o imagine de ansamblu, iar în momentul în care acest raport, pe care l-am cerut amănunţit, va fi gata, abia atunci pot lua o decizie în cunoştinţă de cauză. În funcţie de gravitatea eventualelor încălcări, atunci se poate lua o decizie. Poate raportul ne va arăta că aceste încălcări au fost de o mai mare sau o mai mică gravitate şi atunci decizia va fi în funcţie de ceea ce ne va spune raportul final”.

