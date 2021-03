Ce s-a întâmplat cu bebelușul abandonat de mamă, în frig, într-o pungă.

O altă femeie, din București, care îi dăduse viață cu doar câteva ore înainte, îl lăsase acolo, pe caldarâm, în voia sorții. Îl condamnase la o moarte cruntă fără să privescă în urmă, peste umăr. Însă, într-un amestec de real și fabulos, ca-ntr-o poveste de Crăciun, miracolul s-a împlinit. În Ajunul marii sărbători creștine, băiețelul ocrotit de Divinitate a primit în dar viața! Cristian-Ștefan a învins destinul.

Minunea din Ajunul Crăciunului

Când le-a fost adus medicilor de la Spitalul ”Marie Curie” din Capitală, speranțele într-o supraviețuire erau la fel de mici ca temperatura micului său trup, atât de înghețat încât termometrele nu o puteau detecta. Șoptit, medicii și asistentele vorbeau doar de un miracol. De o minune în care toți au crezut din prima secundă atunci când s-au avântat în lupta pentru salvarea micului lor pacient cuprins de gherele morții care-l pândea. De la acel moment dramatic, o uriașă răscruce în viața bebelușului, s-au scurs aproape trei luni. Răstimp în care copilașul, devenit fără voia sa mica vedetă a spitalului, a arătat tuturor cât de mult vrea să trăiască. Și zbuciumul uriaș i-a fost răsplătit cu o nouă viață.

”Împreună, am reușit! Noi cu el și el cu noi! Echipa fantastică”. Ce s-a întâmplat cu bebelușul abandonat

”Din punct de vedere pulmonar, digestiv și neurologic, bebelușul este complet recuperat. Parcă nici nu ar fi trecut prin acele momente cumplite. Nu mai ia nici un fel de tratament, mănâncă la biberon și a fost mutat într-un incubator deschis (n.r. un aparat a cărei temperatura poate fi reglată). Împreună, am reușit! Noi cu el și el cu noi! Echipa fantastică. Însă, trebuie ținut cont că bebelușul a venit prematur pe lume și are anumite sensibilități. Trebuie foarte bine îngrijit în următorii doi ani. Și vaccinat timp de șapte luni pe an, în lunile ploioase, pentru a primi anticorpi. Altfel există riscul apariției unor infecții și poate ajunge iar la aparatul de respirat. Sau chiar mai rău”, ne-a explicat medicul Cătălin Cirstoveanu, șeful Secției ATI-neonatologie a Spitalului ”Marie Curie”.

Bebelușul a fost creștinat în spital

Acum, micuțul e gata de plecare din spitalul care i-a fost casă în ultimele trei luni. Și loc în care salvatorii săi i-au organizat ceremonia religioasă de creștinare în care a primit două nume de botez: Cristian și Ștefan. Câte unul pentru fiecare mare sărbătoare în preajma căreia a fost abandonat de mamă – Crăciunul și Sfântul Ștefan.

La fericitul eveniment a fost toată Secția de ”Renimare”- neonatologie, iar nași i-au fost patru oameni cu suflet mare. Trei ziariști și o asistentă medicală. Toți au fost alături de cei care, cel mai probabil, îi vor fi de-acum încolo, părinți. O familie de tineri care, din prima clipă în care l-au văzut pe bebeluș, nu s-au mai dezlipit de el.

”Veneau să-l vadă, să-l simtă aproape. Îl iubesc la nebunie, este o legătură specială între ei și bebeluș”

”La încept au fost zeci de familii care s-au interesat de Cristian-Ștefan. Povestea lui apăruse în presă și a impresionat. Dar, din toți, au rămas doi tineri ce au vreo 30 de ani. Ei au venit aproape zi de zi la el. Veneau să-l vadă, să-l simtă aproape. S-au atașat iremediabil de el. L-ar fi strâns la pieptul lor, dar bebelușul nu era complet refăcut. Dar asta s-a întâmplat ceva mai târziu. I-au cumpărat absolut tot ce avea nevoie. Inclusiv acel vaccin cu anticorpi care nu se găsește la noi în țară și care costă cam 500 de euro. Și care trebuie făcut lunar…Se vede că oamenii îl iubesc la nebunie, că este o legătură specială între ei și micuțul nostru prieten. Cel mai probabil, cei doi tineri sunt noua lui familie. Înțeleg că au făcut deja demersurile obligatorii în astfel de cazuri, că a fost demarată și o anchetă socială”, ne-a mai povestit doctorul Cîrstoveanu.

Abandonat a doua oară de mamă, dar în spital

Femeia în vârstă de 27 de ani care l-a abandonat pe stradă, în frigul nopții, nu s-a mai interesat de copilașul ei, de micuțul pe care a fost la un pas să-l ucidă. Nici măcar cu un telefon. Pentru a doua oară, ea și-a abandonat copilul, dar în spital. În mâinile medicilor care s-au luptat pentru viața lui. Acuzația care planează asupra ei este de tentativă de omor îndreptată asupra unui membru de familie, iar în procedurile judiciare prevăd să fie supusă unei expertize psihiatrice.

Astfel, se va stabili dacă femeia – cercetată sub control judiciar -, a avut discernământ când a acționat. Dar și dacă gestul de a-și fi abandonat băiețelul la doar câteva ore de la nașterea neasistată ar putea fi o vulnerabilitate emoțională, un șoc postnatal.