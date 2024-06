Monden Exclusiv. Cătălin Lăscuț și Ioan Borzea, întâlnire de taină în Capitală. Cei doi au pus țara la cale







Cătălin Lăscuț, regele duty-free-urilor, a avut o întâlnire cel puțin bizară în centrul Capitalei. Acesta s-a văzut cu nimeni altul decât Ioan Borzea, cel care organizează Sunwaves în România. Paparazzi EVZ i-au surprins pe cei doi în timp ce stăteau la masă într-un local din Capitală și cel mai probabil discutau afaceri.

Cumva, pe cei doi îi leagă controversele din spațiul public în ceea ce îi privește, dar și domeniul afacerilor. Cătălin Lăscuț, supranumit regele duty-free-urilor, a fost condamnat cu suspendare pentru că ar fi dat mită. Este vorba de 1,2 milioane de euro, bani pe care acesta i-ar fi dat pentru a menține contractele din Aeroportul Otopeni.

Întâlnire între doi afaceriști controversați

Vorbim despre mai multe duty-free-uri pe care acesta le deținea și care se pare că meritau această șpagă pentru că produceau mult mai mult. Omul de afaceri și-a recunoscut fapta, astfel că a primit o pedeapsă cu suspendare. În ceea ce-l privește pe Ioan Borzea, și acesta a avut probleme cu autoritățile.

Mai exact, din cauza ultimelor razii care au avut loc în ultimii ani la festivalul pe care îl organizează și-a cam pierdut din clienți. Vorbim în principal de razii legate de consumul de droguri. „Avem peste 100 de artiști care vor întreține atmosfera, pe patru scene. Din păcate, avem cu 1.400 de bilete mai puțin cumpărate, față de anul trecut. Este un festival unde vin turiști străini în proporție de 80 la sută. Și doar 20 la sută sunt români.

Bozea vrea să mute festivalul în Spania, din cauza raziilor poliției

Noi am încercat să curățăm imaginea festivalului, care ne urmărește de câțiva ani încoace, așa că am luat legătura cu ambasadele României din străinătate și am rugat să informeze tinerii că la noi sunt sunt cele mai dure legi antidrog din Uniunea Europeană.

Iar riscul este foarte mare dacă nu sunt curați. Am creat un festival curat și îi sfătuim pe toți cei care vin să nu își asume să facă închisoare pentru o țigară", a spus Lăscut la acel moment.