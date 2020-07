Au existat negocieri cu mai multe astfel de cupluri. Până la urmă, cei care au rămas în atenţia producătorilor sunt Brigitte Pastramă şi soţul ei, Florin Pastramă.

Surse confidenţiale ne-au declarat că, deocamdată, negocierile cu cei doi nu au fost definitivate. Mai sunt de pus la punct o serie de amănunte privind filmările, dar e puțin probabil ca lucrurile să nu fie depășite și din toamnă să-i vedem la treabă pe soții Pastramă. Deja niște filmări s-au făcut cu membrii familiei lui Brigitte și lucrurile decurg chiar bine ca acțiune și subiecte discuție, ne-au mai precizat sursele.

După cum au circulat știrile despre viața lor în ultima vreme, se pare că zilele cuplului Brigitte-Florin și ale copiilor Sara și Robert sunt mai mult decât palpitante, curge adrenalină la greu.

Evenimentul zilei a scris de mai multe ori despre marele scandal dintre Brigitte și fiul său, Robert Sfăt. Băiatul de 19 ani a plecat în celălalt capăt al ţării, la Timişoara, pe urmele averii pe care tatăl său, Octavian Sfăt, primul soţ al lui Brigitte, i-a lăsat-o moştenire.

Robert are până acum de primit de la mama sa, conform documentelor pe care le are asupra sa, autentificate la notar, suma de 54.000 de euro. Bani pe care nu i-a primit până acum, deşi de când a devenit major au trecut aproape doi ani. Robert spune că este convins că moştenirea pe care i-a lăsat-o tatăl său este mai mare. La rândul ei, Brigitte Pastramă spune că nu vrea să-i dea banii, pentru că băiatul i-ar prăpădi în câteva zile. Deşi banii sunt proprietatea lui Robert, trebuia să intre în posesia lor imediat ce devenea major, iar de aceşti bani are dreptul să dispună cum vrea. Nimeni, nici măcar mama sa, nu are dreptul să-l constrângă la ceva în legătură cu ei. Cel mult, ca mamă, îl poate sfătui.

Vom reveni cu amănunte în exclusivitate despre reality show-ul de la Antena Stars.

