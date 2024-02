Exclusiv. Bianca Drăgușanu în război cu CNCD. Vedeta cheamă în instanță Consiliul.

Bianca Drăgușanu ajunge în fața magistraților chiar pe 13 februarie. Vedeta a contestat sancțiunea pe care a primit-o de la Consiliul Național al Dicriminării. Drept urmare magistrații vor dezbate acțiunea ei. Mai exact Bianca Drăgușanu contestă o amendă de 10.000 de lei pe care a primit-o în urma unor afirmații controversate.

Mai exact, vedeta, care are 1.80 înălțime a vorbit despre persoanele mici de statură ca nefiind oameni. ”De exemplu, Kim Kardashian. Eu cred că dacă ea ar fi fost o femeie mai înaltă, măcar cu 10-15 cm era mai mişto decât e, dar are nişte forme pe care eu mi Ie doresc foarte mult si lucrez la asta.

Doar că ea e foarte pitică așa… Mie mi se pare că daca nu eşti înaltă nu eşti om! …” Aceste afirmații au atras după ele consecința amenzii pe care acum vedeta o contestă.

Bianca Drăgușanu, declarații scandaloase despre bărbații săraci

De altfel, aceasta nu este prima declarație scandaloasă pe care Drăgușanu o face. În trecut aceasta a mai spus că nu ar putea ieși niciodată cu un bărbat mai sărac decât ea. ”Nu aș alege pe niciunul, de ce să stau cu un sărac? Ca să îl țin eu?

Dacă e sărac înseamnă că nu are capacitatea pe care mi-o doresc eu de la un bărbat. Un bărbat sărac e un bărbat prost. Dacă nu ai mai mult decât am eu, nu am ce să discut cu tine.

Practic, eu vin cu o viață bună la pachet. Eu îmi ofer mie tot ce îmi doresc, asta este evident. Dacă aleg un bărbat, nu am cum să aleg un bărbat mai sărac decât mine”.

A fost imaginea unui videochat

De altfel, nu doar declarațiile au fost controversate ci și acțiunile vedetei au fost judecate. Cum ar fi spre exemplu faptul că aceasta a fost imaginea unui videochat. Atunci vedeta le-a spus cârcotașilor că și-ar dori să fie în locul ei. ”Câinii latră, ursul trece.

N-am trăit niciodată după ce zice lumea, iar, de obicei, ăștia care au ceva de zis sunt sub nivelul… mării.Cei care comentează ar fi vrut să fie în locul meu, mai ales financiar”, a declarat vedeta.