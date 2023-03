Exclusiv. Ar fi o premieră în relația PSD-PNL. Un ministru, sacrificat pentru eșecul care va costa scump România

Marcel Ciolacu susține că până la rotativa guvernamentală programată pentru luna mai, nici un ministru nu ar trebui schimbat. El motivează o astfel de decizie prin faptul că o schimbare în conducerea ministerelor ar duce la un blocaj institutional. În acest context, liderul PSD a vorbit despre eșecul înregistrat de titularul de la Agricultură, Petre Daea, în negocierile cu Comisia Europeană pe tema despăgubirilor acordate fermierilor români afectați de criza cerealelor din Ucraina.

În urma discuțiilor purtate de ministrul PSD, România a primit cea mai mică sumă, în jur de 10 milioane de euro, mai puțin decât Polonia sau Bulgaria,

„Nu putem compara nici suprafața cultivată în Polonia cu suprafața cultivată în România cum nici nu putem compara între România și Bulgaria. E foarte ușor să căutăm vinovați, cred că fermierii în primul și în primul rând așteaptă în acest moment soluții”, a declarat Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a încercat să minimalizeze eșecul ministrului Petre Daea, spunând că nu folosește nimănui dacă acesta va fi indicat drept responsabil. Marcel Ciolacu a dat de înțeles că la rotativa guvernamentală ar putea să aleagă să nu mai continue cu actualul ministru în echipă.

„Cred că nu încălzește pe nimeni vinovatul dacă este domnul Daea sau nu este domnul Daea. Vom vedea, sunt ferm convins, în momentul în care se face rotația guvernamentală dacă domnul Daea a fost vinovat sau nu a fost vinovat, până atunci să lăsăm miniștrii și ministerele să funcționeze. Cu certitudine, vă garantez, vom lua decizia corectă”, a declarat Marcel Ciolacu la Europa FM.

România a primit despăgubiri de 10 milioane de euro

Comisia Europeană a decis să acorde României 10,05 milioane de euro despăbugiri pentru fermierii afectați de afluxul de cereale din Ucraina, din 45,84 milioane solicitate. În schimb, Bulgaria a primit 16,75 milioane, iar Polonia 29,5 milioane. Mai rău decât țara noastră stau Ungaria și Slovacia nu au primit nimic.

„Faptul că am rămas printre cele trei state care au primit o anumită sumă – 10 milioane – este un lucru bun. Lucrul rău: așteptările, mai ales din partea fermierilor, erau mult mai mari”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Pentru a acoperi eșecul lui Petre Daea și a evita o confruntare cu fermierii nemulțumiți, mai ales că ne aflăm în an preleectoral, coaliția de guvernare PSD – PNL ia în calcul să suplimenteze sumele alocate de la Bruxelles, cu fonduri guvernamentale.

„Folosindu-ne de regulament, la suma pe care o vom primi se va dubla cu suma de la bugetul statului, în așa fel încât să dăm sprijin fermierilor care au cereale în magazii, și nu comercianților de cereale. Ne interesează fermierii români, iar sprijinul se duce spre ei și nu în direcția comerțului cu cereale. Este altă treabă și acolo sub nicio formă sprijinul nu se va îndrepta”, a spus ministrul Agriculturii Petre Daea.

Petre Daea dă vina pe autoritățile europene pentru eșecul negocierilor

Ministrul Petre Daea a dat vina pe oficialii europeni pentru suma mică primită, sub formă de despăgubiri, de fermierii români. El spune că formula de calcul prin care au fost stabilite sumele repartizate fiecărei țări a fost dată de Comisia Europeană fără să discute cu reprezentanții statelor solicitante. În cee ace-l privește, Petre Daea susține că a lucrat ca la carte și că ar fi pus la dispoziție toate documentele care i-au fost solicitate.

„Am comunicat tot timpul Comisiei datele care au fost cerute şi pe care le-am transmis cu rapiditate. Aveam şi de unde, aveam şi de către cine şi aveam şi de ce, pentru că ne interesa să fim foarte rapizi în comunicare, în aşa fel încât să putem ajunge la un rezultat convenabil pentru fermieri. (…) Având informaţia conform căreia România avea o sumă mult, mult, foarte mult sub solicitările noastre, am luat legătura cu directorul Direcţiei Generale Afaceri Europene de aici şi am rugat-o să-mi pregătească un material rapid pentru a susţine, a veni din nou cu o solicitare la delegaţia permanentă a Comisiei din Bucureşti şi să transmit imediat prin mail observaţiile noastre, urmând ca apoi să transmit oficial, cu semnătură aceste observaţii. (…)”, a explicat Petre Daea.

Ministrul a mai spus că a avut o înrevedere cu comisarul eurioean pentru Agricultură dar, cu toate că l-a privit direct în ochi și i-a vorbit clar, direct și apăsat, acesta nu s-a lăsat impresionat.

„Negocierea sau întâlnirea cu situaţia concretă şi cu formula de calcul, a fost la orele 11:45 pe data de 20 martie, adică ieri, când timp de o oră, în dialogul cu domnul comisar, talonat de toată echipa tehnică care a pus pe masa noastră formulele de calcul, am putut să constat o serie întreagă de elemente care m-au determinat să spun foarte clar, direct şi apăsat, uitându-mă în ochii domniei sale (…), că formula pe care a ales-o ascunde adevărul şi că deformează realitatea. Această formulă (…) pe care a dat-o Comisia, fără să discute cu cineva, fără să discute cu reprezentantul vreunei ţări, e pur şi simplu opera pe care au realizat-o, sigur, pe documentele pe care le aveau la dispoziţie”, s-a justificat Petre Daea într-o conferință de presă.

PSD, bilanț negativ în fața PNL

Bilanțul PSD în guvernarea Nicolae Ciucă este pe minus, în raport cu ceilalți parteneri ai coaliției, PNL și UDMR. Astfel, PSD a pierdut un ministru, pe Vasile Dîncu de la Apărare, și este pe cale să mai piardă doi, Petre Daea, de la Agricultură, și Marius Budăi de la Muncă, din cauza legii pensiilor speciale. Pe de altă parte, PNL a reușit să-l mențină în guvern pe Virgil Popescu, titularul de la Energie, unul dintre cei mai contestați miniștri liberali.

În ciuda atacurilor repetate și a solicitărilor venite dinspre PSD, dar și a reglementărilor controversate, în contextul crizelor din energie, Virgil Popescu s-a menținut bine în scaun. El a fost protejat de colegii de partid, chiar dacă acest lucru i-a costat la procentele electorale.

Nici măcar moartea celor trei mineri, în accidentul de la exploarea Jilț Sud, nu i-a convins pe cei din PNL să-l schimbe pe Virgil Popescu din funcție. El a scăpat după ce a sacrificat mai mulți directori din conducerea Complexului Energetic Oltenia.