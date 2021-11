EXCLUSIV. Antreprenor din Timișoara: De la conducerea USR a orașului avem o singură așteptare, demisia

Timișoara a rămas la sfârșitul lunii octombrie fără apă caldă și căldură, în ciuda promisiunilor USR din campania electorală. Cu bani de la guvern, situația a fost remediată, deocamdată.

„La alegeri, virusul nu se transmitea?”

La începutul lui martie, Dan Dinu, proprietar, printre altele, a mai multe firme în domeniul HoReCa – fost finanţator al formaţiei de rugby – îi cerea primarului Dominic Fritz ca, în caz de carantinare a Timișoarei, să sprijine mediul de afaceri.

Antreprenorul timişorean îi sugera, pe pagina personală de Facebook, edilului o măsură care putea fi luată în sprijinul afacerilor din urbea de pe Bega:

„Am citit cu consternare mesajul dumneavoastra de pe Facebook, prin care încercați lamentabil a vă cere scuze asupra deciziei pe care va trebui să o luati, de a carantina Timișoara. Și cum că votul dumneavoastră este doar un vot și nu contează așa mult.

Atașat regăsiți o decizie de impunere a DFMT pentru plata impozitului de aproximativ 80.000 euro, pentru una din societățile pe care le dețin.

Vă rog frumos să veniți în sprijinul mediului de afaceri timișorean și să propuneți scutirea de la plata impozitului pentru un an de zile a sumelor datorate către bugetul local.

Nu de alta, dar încercați să vă disculpati și încercați să ne arătați ca vă pasă de ceea ce se întâmplă în micul oraș de pe frumoasa Bega, condus de Arafat și Barna, prin dumneavoastră.

Era să uit. Mai aveți pe masă o adresă, prin care vă cerem suspendarea chiriei de la Berăria 700, pe perioada în care, dumneavoastră ca instituție, ne interziceți desfășurarea activității, dar vreți să vă plătim chirie.

Dați dovadă de celeritate și analizați cu deciziile pe care le dați. O să vă rog ca în zilele de salariu ale angajaților din Horeca, nu să vă uitati în ochii lor, pentru ca nu o puteți face, dar să le scrieți pe Facebook și să le spuneți că și luna viitoare trebuie să se descurce cu 900 de RON, pentru că ei sunt cei care trebuie să lupte cu pandemia.

Să știti că pandemia nu va trece stând lângă telefon și așteptând să sune Arafat și Barna.

P.S. Era să uit, oare, la alegeri, virusul nu se transmitea?”.

Inamicul nr. 1

Acest mesaj l-a transformat pe Dan Dinu în inamicul numărul 1 al USR Timiș.

După mesajul din martie, la hotelul deținut de acesta a descins consilierul local USR Ana Munteanu, însoțită de jandarmi.

Mai târziu, Berăria 700, localul lui Dan Dinu, aflat în chirie într-un spațiu al Primăriei Timișoara, a fost închisă pe o perioadă de 15 zile, în urma unei propuneri venite de la Poliția Locală.

„Dominic Samuel Fritz a decis în data de 4 octombrie suspendarea activității societății noastre (…) la punctul de lucru Berăria 700, pentru 15 zile de la data comunicării dispoziției sale. Dispoziția a fost comunicată în data de 12 octombrie, ora 14.

Primarul a emis această dispoziție după ce am atenționat instituțiile abilitate care au avut rol consultativ (Direcția Poliției Locale Timișoara, Serviciul Inspecția Comercială) că orice acțiune de suspendare este un abuz, câtă vreme nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru luarea acestei măsuri.

Măsura a fost dispusă ca urmare a tulburării liniștii publice după ora 22, prin programul de muzică tradițional românească. Normele legale oferă această posibilitate doar în situația în care abaterea s-ar fi repetat, însă societatea noastră a fost sancționată doar o singură dată”, a fost reacția lui Dan Dinu

„Într-o perioadă marcată de un vârf pandemic ce lovește atât în sănătate, cât și în economia națională, primarul Timișoarei a decis, în același spirit neo-marxist, USR-ist, continuarea activității începută de colega sa de partid Ana Munteanu, de care în primăvara acestui an se dezicea, negând cu vehemență orice implicare!”, adăuga Dan Dinu.

Acum, după ce a trecut aproape o lună de la închiderea Berăriei 700, am discutat, la rece, cu Dan Dinu despre viața oamenilor din Timișoara, fie antreprenori sau simpli cetățeni, sub administrația USR:

EVZ: Timișoara este, de la alegerile de anul trecut, condusă de USR. Ca om de afaceri binecunoscut în orașul de pe Bega, cum ați perceput noua administrație? Este mai bine sau mai rău pentru antreprenori decât în timpul primarului PNL?

Dan Dinu: Odată cu venirea noii administrații, lucrurile s-au înrăutățit, atât pentru populație, cât și pentru mediul de afaceri.

Sincer, mă așteptam de la noul primar să aibă discuții cu mediul de afaceri timișoarean, atât cel ce reprezintă multinaționalele, dar și mediul de afaceri autohton.

Știm foarte bine că mediul de afaceri autohton duce greul, el rămânând legat în permanență de localitatea de unde face parte și nu dispare din oras, în funcție de planurile unei multinaționale.

Din păcate nu a existat nici cea mai mică deschidere a primarului Dominic Fritz pentru mediul de afaceri autohton.

În plus, din cauza faptului că a încercat să schimbe niște oameni din vechea generație cu alții, simpatizanți USR, a creat o degringoladă totală la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara, aceștia din urmă nelucrând în administrație și neavând experiență în acest sens.

A dus niște războaie personale cu unii angajați ai primăriei, pe care i-a disponibilizat. Aceștia au contestat decizia lui în instanță și au câstigat. Nu a făcut nimic, decât să îndatoreze mai mult orașul, prin plata drepturilor salariale a oamenilor pe care i-a disponibilizat, din bugetul local.

EVZ: Dar pentru cetățenii care nu au afaceri, s-a schimbat ceva în Timișoara?

Dan Dinu: Pentru omul de rând lucrurile s-au schimbat dramatic în rău. Omul de rând este cel care este racordat la rețeaua Colterm. Sunt 55.000 de abonați care în această iarnă riscă să rămână fără căldură și fără apă caldă din cauza incompetenței primarului și acoliților săi. Să nu uităm că, în campania electorală, se bătea cu pumnii în piept că vice-primarul Ruben Lațcău, dacă îl suni și îl trezești la 3 noaptea, are soluție pentru Colterm.

Se pare că nu e așa, nu au o soluție, au trecut printr-o iarnă cu Coltermul, dar acum nu mai pot invoca datoriile istorice. Acesta datorii istorice erau și în anii trecuți.

Cât de curând va exploda o altă verigă slabă, cea a transportului în comun.

Dar ce este impardonabil este faptul că, din cauza incompetenței, Colterm a fost amendata cu 21.000.000. Euro, pentru neplata certificatelor verzi.

Aceasta suma va trebui plătită și ea se va plăti din buzunarul omului de rând.

Inconstiența lor este de a dreptul alarmantă. Și vă dau un exemplu. În toamna aceasta au fost amendați de către Garda de Mediu cu suma de 200.000 RON pentru lipsa Registrului Spațiilor Verzi. Asta dupa ce în vară, Garda de Mediu a constatat acest lucru și a dat avertisment și le-a pus în vedere să facă aceste registre.

Nu a interesat pe nimeni și acum au fost amendați.

Evident, amenda de 200.000 Ron nu este atât de mare ca cea de 21.000.000 euro de la Colterm, dar ea ne arată lipsa de interes și incompetența primarului, deși a fost avertizat.

Din păcate și aceasta amendă va trebui suportată tot din banul contribuabilului.

Un lucru însa care ne atrage atenția asupra calităților sale manageriale, este tot situația creată de către Colterm. Ai rămas fără caldură. Dar nu ai nici cea mai mică reacție în afara faptului de a cerși, ba bani de la Guvern, ba de la Consiliul Județean Timiș.

Un primar responsabil ar fi încercat să securizeze spitalele, maternitățile și scolile și să gaseasca soluții de încălzire alternativă. El nu a mișcat nici măcar un deget în acest sens. A fost nevoie ca oamenii de rând să se mobilizeze.

EVZ: Sunteți în conflict, devenit public, cu primarul, prefectul și consilierul local Ana Munteanu. Care este cauza profundă acestuia și cum vedeți rezolvarea?

Dan Dinu: Sunt într-un conflict public cu mai mulți membri USR Timiș, din cauza faptului că la data de 18 martie 2020, ca urmare a deciziei CJSU Timiș de a carantina orașul, am făcut o adresă către mai multe instituții prin care am cerut să ne facă public care au fost măsurile care au stat la baza carantinării orașului, ce măsuri au întreprins pentru a evita aceasta carantinare etc.

La acea data, primarul Dominic Fritz făcea parte, deși era ilegal, din componența CJSU Timiș, ulterior demisionând.

Pentru că s-au simțit luați la întrebari au început șicanele. La început prin Ana Munteanu, care ulterior s-a dovedit că a avut susținerea prefectului Zoltan Nemeth, apoi susținerea USR Timiș.

EVZ: După părerea dumneavoastră, este corectă etichetarea ca partid neomarxist a Uniunii Salvați România?

Dan Dinu: Nu știu dacă este corectă eticheta de neomarxist, dar prin ceea ce întreprind și declarațiile publice pe care le fac se confundă cu acestă etichetă.

EVZ: Vă trage inima să faceți noi investiții în Timișoara?

Dan Dinu: În momentul de față nu vom mai face investiții în Timișoara. Toate investitiile pe care le vom face vor fi în alte orașe și județele limitrofe.

Pentru cea mai banală autorizatie suntem șicanați de catre autorități, mă refer aici la cele controlate de USR.

EVZ: Aveți, ca antreprenor, amintiri frumoase din Timișoara? Ne dați câteva exemple?

Dan Dinu: Cu siguranță am amintiri frumoase legate de Timișoara. Dar cele mai frumoase amintiri nu vin din zona de antreprenoriat.

Ele vin din zona sportului, unde fiind sponsor al echipei de rugby și conducând această echipă (RCM Timișoara, CSM Timișoara Saracens), pe parcursul a opt ani, am obținut 10 trofee naționale. Suntem singura echipă din lume care a disputat 10 finale și a câștigat tot atâtea.

EVZ: Ce doriți orașului care în Decembrie 1989 a declanșat Revoluția anti-comunistă?

Dan Dinu: Orașul va trebui să se schimbe. Din păcate, orașul Timișoara a pierdut competiția cu orașe ca București, Constanța, Cluj, Oradea. Timișoara nu va putea renaște decât cu oameni competenti. De la actuala conducere avem o singură așteptare, demisia. Incompetența și-au arătat-o.