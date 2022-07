EXCLUSIV. A fost sau n-a fost? Dosarul Manole – dezvăluirile unui om din interiorul sistemului despre „informatorul” Mugur Isărescu. Video

Cercetătoarea Irina Dumitriu, care apare într-una din notele informative semnate Manole în sesizarea CNSAS, a acceptat să vorbească deschis despre perioada în care a lucrat la Institutul de Economie Mondială, alături de Mugur Isărescu și alți eminenți economiști. Irina Dumitriu era una din vocile care contestau regimul și măsurile aberante ale lui Nicolae Ceaușescu. Într-una din

Dan Andronic: Nu am găsit nicio dovadă că Isărescu ar fi fost informator

Însă cel mai important aspect din relatările invitatei se referă, desigur, la controversa care a stârnit multă rumoare publică legată de Mugur Isărescu: A fost sau nu a fost informator al fostei Securități comuniste?

Moderatorul Dan Andronic a subliniat, încă din preambulul emisiunii, că Dosarul „Manole” a reprezentat încercarea insistentă a CNSAS de a-l declara pe Isărescu informator al Securității. „Am studiat dosarul și nu am găsit nici o dovadă că ar fi fost informator”, a precizat jurnalistul EVZ.

Comentând relatările date de guvernatorul BNR despre colegii săi, în Dosarul „Manole”, pe care l-a consultat în detaliu la CNSAS, Dan Andronic o a observat că Isărescu vorbea întotdeauna frumos despre aceștia. Trebuie menționat că Institutul avea un statut privilegiat, fiind foarte bine văzut de liderii comuniști. Însă a fost și o organizație de “acoperire” pentru ofițerii din cadrul DIE. În special pentru UM 0195 (ulterior, au intrat pe fir UM 0920 și UM o544), o unitate de contrainformații, înființată pentru supravegherea şi controlul cadrelor de Securitate și care aveau legături cu străinii. Unitatea de contrainformații a fost creată la scurt timp după defectarea generalului Ion Mihai Pacepa, din iulie 1978.

Cum lucra, de fapt, Securitatea

Fosta colegă a lui Isărescu a relatat relația dificilă pe care a avut-o cu reprezentanții Securității, care împânzeau institutul. Mai precis, reprezentanții temutei DIE, Direcția pentru Informații Externe a instituției lui Ceaușescu. Interesant este că, deși soțul Irinei Dumitriu a depus actele pentru emigrare în SUA și a fost declarat parazit social,cercetătoarea nu a avut dosar de urmărire, cel puțin așa pretinde CNSAS.

„Eu în anul 2009, am depus cerere la CNSAS pentru dosarul meu și al tatălui meu, care era deja decedat. Dar eu, în condițiile în care în 1985 am optat să divorțez formal ca soțul meu să își depună singur cerere de emigrare în SUA. Au urmat 5 ani în care o securistă oficială i-a spus profesorului Murgescu (n.r. – academicianul Costin Murgescu) că nu e de acord ca eu să plec la Moscova, la institutul de acolo, pentru că eu continui să conviețuiesc cu fostul soț care are acte depuse de emigrare în SUA. Nu pot să cred că eu n-am avut dosar de urmărire, deși mi s-a dat răspuns că nu s-a găsit (n.r. dosar de urmărire pe numele meu)”, a mărturisit Irina Dumitriu în studioul EVZ.

