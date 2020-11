Moderatorul emisiunii Sorin Faur a adus în discuție alegerile din Republica Moldova și subteranele acestor alegeri, care s-au derulat sub spectrul Rusiei, care pare că și-ar fi luat mâinile de pe Igor Dodon.

Dan Andronic a comentat faptul că în România, anumiți jurnaliști care nu au înțeles niciodată problematica Republicii Moldova au devenit, peste noapte, analiști de politică externă și fini cunoscători a vieții politice de peste Prut.

„Brusc devin analiști de politică externă. Este amuzant, să îi vezi pe alde Tapalagă, Ene Dogioiu, garnitura asta SIE. Am fost de câteva ori la Chișinău și după părerea mea nu este un sistem în care funcționează principiile democratice. În momentul în care Renato Usatîi îi face campanie lui Maia Sandu, împotriva lui Igor Dodon, eu pot să spun că nu mai înțeleg nimic, el fiind refugiat la Moscova.

Igor Dodon nu mai era acea bunicuță care putea să fie scoasă în geam când vine pensie. Nu contează ce forțe politice sunt implicate, e clar că România nu are nicio treabă, noi am făcut exit-ul demult din zona aia. Este un joc geopolitic în măsura în care Moldova are o valență geopolitică, și singură valență geopolitică este de zonă tampon între Uniunea Europeană și Rusia”, a spus Andronic.

În plus, analistul politic a mai precizat că simpla victorie a Maiei Sandu în fața lui Igor Dodon nu este suficientă, pentru simplul motiv că Parlamentul nu este de partea ei.

„Ce va face Maia Sandu este greu de presupus pentru că sistemul constituțional din Moldova presupune că îți trebuie și Parlamentul, pentru că altfel dai numai din gură tu și colegii tăi”, a mai comentat Andronic.

Apropiată de Kovesi

Mirel Curea a susținut că Maia Sandu este o apropiată a lui Laura Codruța Kovesi. De altfel, în timpul campaniei electorale, Maia Sandu a promis că va lupta împotriva acestui fenomen, pe modelul care a funcționat în România, și care s-a dovedit generator de abuzuri.

„Ce figură occidentală avea? În timpul maidanului de la Kiev, ea era arestată. Ei bine un comando GRU s-a dus și a eliberat-o și a scos-o din arest, de figură pro europeană ce era. Eu când aud de doamna Maia Sandu, îmi aduc aminte de un set de poze cu Codruța Koveși, dar și o decizie de a scoate icoanele din școli. Nici eu nu sunt foarte priceput ce se întâmplă acolo. Îmi pare rău de ce se întâmplă acolo, că unii dintre ei de mare bună credință și de mare simțire românească, visează o unire cu țara”, a spus Curea.

În completare, Dan Andronic a precizat că România nu mai este interesată de uniunea cu Republica Moldova.

În urma alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, Maia Sandu a câștigat alegerile, în fața lui Igor Dodon, considerat un pro rus.