În a doua parte a interviului, Raluca Turcan răspunde la o serie de întrebări la care toată lumea așteaptă niște răspunsuri clare:

1. Toate pregătirile pentru începerea noului an școlar. Scenariile explicate pe înțelesul tuturor.

2. Cum va fi îmbunătățit învățământul online.

3. Creșterea pensiilor. Cum le explică pensionarilor că nu este posibilă creșterea cu 40%. Ce strategie au pentru bătălia cu PSD din Parlament.

4. Ce se va întâmpla cu instituțiile de spectacol din toamnă, când activitatea se va muta în interior, în condiții speciale. Cum se vor descurca actorii, cântăreții în condițile în care numărul de spectatori va scădea foarte mult.

5. Ce trebuie să facem cu cei 80 de miliarde de euro de la UE. Care sunt prioritățile guvernului. Pe ce vor fi cheltuiti banii.

6. Guvernarea alături de USR PLUS. Condițiile pentru ca o astfel de coaliție de guvernare să funcționeze.

În prima parte a emisiunii, Raluca Turcan a vorbit și despre modul în care au avut loc negocierile cu alte partide pentru ca moțiunea inițiată de PSD să nu treacă.

„Eu am fost și lider de gup în opoziție. Și atunci când am depus o moțiune de cenzură într-un context politic, când toate erau depuse împotriva unui guvern coordonat de Liviu Dragnea și subordonat intereselor infractorilor.

Ca om politic ești obligat să negociezi și să discuți, și chiar credeam că guvernul Dragnea – Dăncilă trebuie să plece. Și am reușit. Și am făcut matematic. PNL avea 20 la sută și trebuia să dea jos un guvern condus de PSD, cu 45 la sută în Parlament, iar acest lucru presupunea voturi și din alte părți.

Așa am procedat și acum, când cei din opoziție aveau provocarea să adune voturi împotriva noastră și atunci am discutat cu mai multe lume să nu dea curs acestei greșeli uriașe și manipulări grosolane ale PSD-ului. Și nu cred că strică să ai astfel de discuții. Și iată că am avut dreptate să se adune o majoritate pentru a nu da curs să demită Guvernul Orban”, a explicat Turcan.

Întrebată de moderatorul Dan Marinescu despre jocurile de culise și rezultatul negocierilor, Raluca Turcan a evitat diplomatic un răspuns. „Niciodată nu am făcut astfel de promisiuni (locuri eligibile la viitoarele alegeri parlamentare – n.n.).

De altfel, discuțiile pe care le-am avut cu UDMR, cu reprezentații minorităților naționale, nu au fost secrete. Ele au fost asumate. Și le mulțumesc pe această cale că nu s-au raliat acestor lovituri politice a PSD care risca să destabilizeze foarte mult țara. Nu văd ce puteam face altceva. Dacă vrei să treci obstacolul, trebuie să negociezi cu fiecare persoană din parlament care să te susțină”, a mai spus Turcan.