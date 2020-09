Ce influenta are Sorin Grindeanu in PSD? Pe cine ar fi vrut majoritatea pesedistilor drept candidat la prezidentiale? Intre cine se duce cu adevarat batalia pentru Bucuresti si cine o arbitreaza?

Care sunt punctele tari si punctele slabe ale lui Nicusor Dan? Care sunt atuurile si slabiciunile Gabrielei Firea? Care au fost primarii cei mai buni pe care i-a avut Capitala?

De unde i-a venit lui Sorin Oprescu ideea cu autostrada suspendata?

Ce se poate intampla la alegerile locale in Bucuresti? Dar in principalele orase din tara? Unde poate castiga PNL? Ce primarii importante va obtine PSD? De ce nu reusim sa construim autostrazi in Romania?

Va castiga Donald Trump un nou mandat de presedinte al SUA? Cum va influenta acesta relatia dintre SUA si Romania?

Raspunsurile la toate aceste intrebari le veti gasi in partea a doua a interviului pe care Miron Mitrea, fost lider important al PSD, strateg al unor campanii electorale de succes si fost ministru al Transporturilor, i l-a acordat ziaristului Dan Marinescu, in cadrul rubricii „Intrebari esentiale”, de la Evenimentul Zilei TV