Fost primar general al Capitalei și fost președinte al României, Traian Băsescu a spus că primarii din prezent nu mai știu să facă nimic pentru oameni, să rezolve problemele acestora, ci doar să cumpere. Cu alte cuvinte, a spus Băsescu, au devenit „primari cumpărători”.

„Din punctul meu de vedere, mă uit că oamenii sunt gata să voteze din nou politic, au votat politic și până acum, și rezultatele vor fi catastrofale. În afară de mandatul meu, în București nu a rămas nimic. Dacă discutăm de Linia 41, de Pasaj, de contorizarea la scară de bloc, de automatizarea celor 456 de puncte de termice, de dărâmarea chioșcurilor, de strângerea câinilor, în afara de aceste investiții mari continuate de Videanu, nu a rămas nimic în București.

Acum e la modă, primarii nu spun ce au făcut, ci ce au cumpărat. Băi, frate, de cumpărat, cumpăr orice prost. Am cumpărat un aparat pentru spitalul nu știu care, am cumpărat un aparat pentru alt spital. E ușor să fii primar cumpărător, dar poate mai faci ceva pentru oameni”, a spus Băsescu.

Cursa electorală din București pare una strânsă, Gabriela Firea și Nicușor Dan fiind foarte aproape unul de celălalt. Doar Băsescu și PMP este arbitru care se vrea independent, și asta după ce a fost exclus din alianța de dreapta.

„Cred în sondaje. Ele își arată cel puțin tendințele. Nu este vina PMP-ului că s-a ajuns aici. Noi am vrut să mergem într-o alianță pentru susținerea unui candidat și în ultima clipă ni s-a spus că nu aveți loc în alianță, este doar pentru PNL și USR. Ne-am pus și noi candidat. Dacă tot am intrat în cursă am făcut o ofertă serioasă bucureștilor.

Nu m-am încurcat și nu am făcut-o de dragul de a o face. Am făcut un program electoral ancorat în prioritățile Uniunii Europene, finanțabil sută la sută, un program care are ca obiectiv calitatea vieții în București, calitate care e generată de trafic de, de gunoaie, care put, nu miros, put, de fluidizarea traficului”, a mai spus Băsescu.