Actrița Carmen Tănase ne-a explicat recent: „Nu mă tem de acest virus. Am avut grijă anul acesta de imunitatea mea, chiar am avut grijă de mine și de ai mei, de familia mea. Am luat ce trebuie, am luat vitaminele respective, mi-am făcut un cocktail pe care îl luăm în fiecare zi. Mi-am făcut imunitatea și socializând cu oamenii”.

Carmen Tănase a descoperit că omenirea este picată într-o capcană așezată premeditat: „Cred că este mai mult decât un experiment, cred că este un plan.

Adică, nu există cineva care stă la butoane și se joacă. Nu, există o ordine bine stabilită a butoanelor, așa cred.” Buuun, dar nici asta nu ar fi nimic, știe și ce urmărește perfidul plan, cu butoane apăsate într-o anumită ordine: „Mă gândesc cu îngrijorare la copii pentru că am realizat că ei sunt ținta acestei lumi noi – ni se tot spune că trebuie să ne obișnuim cu viața această nouă pe care o s-o trăim. Ce înseamnă viața asta nouă?

