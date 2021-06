Când era copil, cutreiera din zori până seara pădurile din satul Zănoaga, în Oltenia profundă, loc de poveste de unde țâșnea apă vie. Era timid și introvertit, un singuratic. Scrie de mic.

Marius Tucă și-a propus să facă presă încă din vremea lui Ceaușescu, alături de un alt jurnalist celebru născut în Caracal, Dan Diaconescu. A prins „energia aia de început” din anii ‘90 și vremurile când în presă nu existau vedete. A lansat o școală de jurnalism, la „Jurnalul Național”. „Nu am avut modele, nu am avut idoli. Am fost un tip solitar”.

Jurnalistul cu bretele

Interviurile sale nocturne au rămas în istoria presei post-decembriste, ca și bretelele și aplombul cu care băga în corzi invitați celebri.

„Am avut o mare șansă: să fac televiziune. Eram perfecționist, eram pe altă planetă. Dormeam câteva ore pe noapte. Era un consum incredibil”, își amintește el. I-a produs o mare surpriză tatălui său, care i-a „prezis” că nu o să facă mare lucru în viață, mai ales în București. Însă a reușit să facă chiar mai mult: era plătit mai bine decât Andreea Esca. „Sincer, nu știam ce să fac cu banii”, admite Marius Tucă. Nu vede un viitor luminos presei românești.

