Jurnalistul Mirel Curea are o pasiune autentică pentru ceasuri. Acesta consideră că poți face chiar o mică afacere dacă știi exact în ce să investești. „E un foc al meu că tata nu m-a lăsat să mă fac ceasornicar. Ceasurile cu piese colectibile au o invenție, cumperi o legendă. În 5 ani dublezi investiția, dar trebuie să știi ce să cumperi”. Un ceas Rolex îl vinzi pe loc, a adăugat Mirel Curea.

Cât despre moderatorul emisiunii, acesta a mărturisit că are ca hobby radiourile vechi, chiar dacă pasiunea sa presupune un efort. Jurnalistul bântuie târgurile ore în șir pentru un simplu buton, căci îi place să și recondiționeze piesele din colecția personală. „E o lume întreagă, am piese de peste 100 de ani, patofoane foarte vechi. Fiecare are o poveste, un timp”, a povestit Robert Turcescu.

La rândul său, jurnalistul Dan Andronic a recunoscut că îi place să colecționeze postere de propagandă. „Cel mai tare poster pe care îl am este din Primul Război Mondial, făcut de un artist celebru, despre soarta prizonierilor ruși. E impresionant”.

