Bădulescu i-a transmis jurnalistei Sandra Sălăgean, semnatara articolului „Viceprimarul Capitalei, dezlănțuit! Badulescu: „Nu vreau să fac bătături la c*r! N-am hemoroizi, că io-s de la țară!”, un mesaj cu textul „Ești o vacă!”.

Supărarea sa nu are suport, căci jurnalista a redat doar afirmațile vicelui făcute la postul de radio București FM, precum și punctul său de vedere în legătură cu limbajul din timpul emisiunii. Aurelian Bădulescu, în ciuda evidenței de pe înregistrarea audio/video a radioului, a afirmat că Bogdan Enoiu este cel care a folosit expresiile de maidan. De fapt, Enoiu s-a arătat uimit că vicele a aruncat vina pe el și a declarat că, deși îl simpatizează, el nu ar folosi un asemenea limbaj, cu atât mai mult dacă ar fi deținut o funcție publică.

În cursul dimineții de miercuri, viceprimarul și-a vărsat din nou nervii. A transmis Sandrei Sălăgean mesajul jignitor, după care a refuzat să-i răspundă ziaristei la orice apel sau sms.

Ca urmare, aceasta a postat „capodopera” viceprimarului pe grupul de jurnaliști acreditați la Primăria Capitalei.

Explicațiile lui Aurelian Bădulescu au venit prin intermediul unei colege de la Liberatea, Cristina Radu, care a reușit să ia legătura cu el.

„Eu nu mi-aduc aminte să fi trimis nimănui un mesaj. Stați să mă uit în telefon. Într-adevăr, dar cred i l-am trimis greșit, nu dumneaei. Eu aveam o altă discuție pe Whatsapp și cred că din greșeală am făcut-o pe dumneai vacă. Dar care e problema, că nu am înțeles. A interpretat că am făcut-o eu vacă pe dânsa? Vai, îmi cer mii de scuze. Acum am constatat… Bine că mi-ați zis dumneavoastră, că eu nu am știut până acum. Doamne… ce o crede femeia, că am făcut-o vacă pe dânsa. Dar eu nu mă supăr pe așa ceva… Haideți că o sun acum pe femeie, că cine știe ce…”, a declarat Bădulescu pentru Liberatea.ro.

Viceprimarul nu a sunat ca să-și ceară scuze de la jurnalista EVZ și nici nu a spus cuiva din presă sau din Primăria Capitalei cine este femeia pe care ar fi vrut să o facă vacă.

Dacă vicele Aurelian Bădulescu nu își va cere scuze, Evenimentul Zilei nu va mai publica nicio știre despre activitatea acestuia, și, de acum înainte, îl va numi „Aurel BĂDĂRANescu”.

