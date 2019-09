Situație halucinantă, în direct la radio, cu viceprimarul Capitalei, care s-a apucat să vorbească cel puțin ca un birjar! Aurelian Bădulescu a jignit bicicliștii și cei care folosesc trotinetele electrice, dar a vorbit fără perdea și despre problemele sale intime. Adjunctul Gabrielei Firea a spus răspicat în microfon, la o oră de vârf, că nu are hemoroizi și că nu vrea să-l doară în c#r, ca reacție vizavi de cei care merg pe bicicletă prin oraș.

Emisiunea de luni a Mihaelei Ioniță de la postul radio București FM a luat o întorsătură dramatică după ce tema dezbătută a început să-l irite pe Aurelian Bădulescu, viceprimarul Capitalei. Acesta a rostit de mai multe ori, în emisiunea cu teme sociale „În comunitate”, jigniri și expresii jenante.

Jurnalista Mihaela Ioniță a reușit să-l tempereze pe adjunctul lui Firea, care i-a lăsat muți pe ceilalți invitați din studio.

Am o întrebare! Am fost și eu tânăr ca dumneavoastră”, a început Bădulescu. „Domne’ io vreau să vă întreb pe dumneavoastră, dacă ați lucra, să spunem, ați fi avocat, și vreți să mergeți cu bicicleta… Domn’le, dar nu puți când ajungi la tribunal, de la mersul pe bicicletă? Eu nu vreau să am de-a face cu oameni care put!„, a afirmat vicepreședintele Capitalei, la minutul 00.14 al emisiunii.

Patru minute mai târziu, la minutul 19.10 mai exact, Bădulescu se dezlănțuie și folosește un limbaj foarte colorat, deși postul de radio este difuzat în multe spații publice din București și este ascultat inclusiv de copii.

Eu nu vreau sa merg cu bicicleta, că nu vreau să fac bătături la cur! N-am hemoroizi, că io-s din ăla de la țară și nu fac de astea, am mâncat sănătos. Nu vreau să fac bătături la cur și să put! Eu sunt curat, sunt crescut la țară”, a turuit viceprimarul ca pe maidan.

În platou se aflau Bogdan Enoiu – creatorul Brandului Flow, Marius Gorgan de la Bucharest BIKE traffic și Bogdan Toma, purtător de cuvânt ISU Bucuresti-Ilfov. Singura care a mai avut putere de reacție a fost realizatoarea care a reușit cumva să mute discuția într-o altă direcție, mai puțin medicală și mai puțin jenantă.

Mai mult, Bădulescu recunoaște că a încălcat legea! „Ba da (a încalcat legea-n.r.)! Ooo, slavă Domnului! Când mă uit pe ștatul de plată, când văd că am câte 5 mii de lei popriri… Ultima oară, contravențional. Nu mi-au luat permisul. Din cauza vitezei…”, a mărturisit Bădulescu.

Contactat de EVZ, Aurelian Bădulescu a avut o reacție șocantă!

Viceprimarul Bucureștiului a avut o singură reacție legată de acest incident. Nu, nu și-a cerut scuze, nici nu a invocat un motiv. Deși imaginile video și audio sunt irefutabile, Bădulescu a declarat pentru Evenimentul Zilei că „nu am fost io! Nu am zis io aia cu hemoroizii, ci Enoiu!” (n.r. Bogdan Enoiu, proprietar de afacere cu trotinete electrice), a spus vicele.

Te-ar putea interesa și: