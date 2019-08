UPDATE – Siteul INML a fost spart a doua oară de hackeri.

Pe pagina web a Institutului Național de Medicină Legală „Mina Minovici” apare mesajul că a fost spart de hackerii identificați ca „#X_v”, alături de mai multe mesaje de protest și invitația la mitingul din 10 august.

Alături de pagina IML au mai fost sparte de hackeri și websiteurile Romanian Journal of Legal Medicine și UMFCDBIOETICA.ro.

Acțiunea hackerilor vine exact în ziua în care DIICOT a publicat oficial rezultatele testelor ADN făcute de IML pentru probele prelevate din locuința Monstrului din Caracal, Gheorghe Dincă, potrivit cărora probele analizate aparțin Alexandrei Măceșanu, copila pe care Poliția Română nu a fost în stare să o salveze după mai multe apeluri la 112.

Cu o zi în urmă, ministrul Justiției, Ana Birchall, anunțase familia cu privire la aceste rezultate.

Într-un comunicat în care nu se precizează ce anume a fost supus expertizei IML, DIICOT afirmă că ADN-ul îi aparține fetei răpite. „Precizăm că, în urma analizelor de laborator ale probelor ridicate, efectuate până în prezent, a rezultat profilul genetic al unei SINGURE persoane, respectiv Măceșanu Alexandra Mihaela, concluzie fundamentată științific pe compararea acestui profil genetic determinat cu profilul genetic determinat al părinților Alexandrei”.

Cu toate că nu precizează dacă probele analizate au fost din fragmente de oase sau din altă sursă, comunicatul DIICOT afirmă că moartea este certă, iar „urmărirea penală continuă cu certitudine, între altele și pentru infracțiunea de omor calificat, prev. de art. 188 al. 1 CP raportat la art. 189 lit. a, h CP”.

Unchiul Alexandrei Măceșanu, Alexandru Cumpănașu, s-a arătat extrem de nemulțumit de rezultatele anchetei și a cerut o expertiză internațională. El a acuzat că am avea de a face cu plantări sau eliminări de probe.

„Informarea ministerului justitiei catre familia mea nu ma face sa cred deloc ca Alexandra a fost arsa acolo si toate balivernele despre aceasta situatie. Voi ruga pe varul meu sa facem o expertiza internationala a ramasitelor din acel „butoi”???? .Nu pot contesta rational rezultatul IML pana la proba contrara dar nu cred nimic din povestea construita in jur. Asteptam si hartiile de la IML sa vedem la ce se refera exact analiza. Inelul si lantisorul de ARGINT au fost gasite netopite!!!!!!.

Tot in acel recipient si arse in acelasi timp la o temperatura URIASA. Cand varul meu le-a identificat acestea erau doar „afumate” dar INTREGI. Aici avem de a face cu o caracatita cu multi golani care au nevoie de un tap ispasitor si oprirea discutiei despre acest sistem bolnav in care oamenii simpli nu au nici o sansa la viata.

Pana vom avea contraexpertiza internationala sunt obligat sa accept testul IML dar NU si povestea de 2 lei servita despre criminal, arderea trupului, etc. De asemenea este incalificabil si inexplicabil de ce initial cercetarea la fata locului s-a facut fara criminalisti, pe graba iar dupa 2 zile monstrul este transportat la Bucuresti. Adica practic timp pt intoxicari, ascuns sau plantat probe, timp crucial pt ca o retea bine organizata pana sus in statul roman sa isi „puna lucrurile in ordine”!!!!! Pt mn acum este INCEPUTUL luptei pt Alexandra si aflarea adevarului! #112vreausatraiesc!. Va rog sa fiti alaturi de mine in continuare in aceasta batalie pt copiii nostri!”, a scris Alexandru Cumpănașu pe Facebook.

