Evgheni face sport!

La 23 august 2023, patronul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, și adjunctul său, lt. col. Dmitri Utkin, s-au urcat într-un avion, împreună cu alți cinci comandanți. Gurile rele spun că s-au îndreptat spre lacul Valdai, pe ale cărui maluri domnul Putin are o reședință: chemați de urgență să explice cum vine treaba cu Niger.

Călătorie cu bucluc

Așa cum arătam acum trei săptămâni (https://evz.ro/gru-imperiul-african.html), imixtiunea Wagner în Republica Niger a deranjat multe interese, inclusiv de-ale Chinei. Cu câteva ore înainte ca președintele să-l cheme la ”consultări” pe Prigojin, domnul Xi Jinping, președintele Chinei, își marcase public nemulțumirea, refuzând să asiste la cuvântarea prin teleconferință a domnului Putin.

Deci convocarea conducerii Wagner la Valdai este plauzibilă – dar nu vom ști niciodată cu certitudine, fiindcă avionul lor s-a prăbușit la Kuzenkino, provincia Tver.

Martorii evenimentului au auzit două explozii: prima în aer, la înălțime, a doua după câteva minute bune, la impactul avionului cu solul. Teza atentatului s-a răspândit fulgerător: se împlineau două luni de la rebeliunea condusă de Prigojin, și toți kremlinologii se așteptau să fie executat.

Fostul prim-ministru rus, Mihail Kasianov, a declarat pentru Sky News că nu are nicio îndoială că Vladimir Putin se află în spatele așa-zisului accident: „Știu că domnul Putin nu este capabil să ierte”. Institute for the Study of War a fost mai precis: „Este aproape sigur că ordinul ca Ministerul rus al Apărării să doboare avionul a pornit de la Putin.”

Președintele Biden a comentat: M-aș mira să nu fie așa!

Iar comentariul fostului prim-ministru britanic Boris Johnson a fost de-a dreptul coroziv: „Persoana din spatele uciderii lui Prigojin este aceeași care a autorizat, de exemplu, otrăvirea în Regatul Unit a lui Aleksandr Litvinenko și Serghei Skripal … S

untem martorii unui eveniment istoric: lichidarea violentă – la televizor – a inamicilor săi de către un șef de stat în exercițiu.” Acest consens a apărut și s-a consolidat datorită unui interviu, difuzat cu ani în urmă de Televiziunea de Stat rusă. Domnul Putin a fost întrebat:

„- Știți să iertați?

– Da. Dar nu iert totul.

– Și ce anume nu puteți ierta?

– Trădarea.”

Iar Prigojin a mușcat mâna care l-a scos din pușcărie și l-a ridicat la rangul de condotier miliardar. Domnul Putin nu poate să permită așa ceva: ar încuraja pe dușmanii săi, care nu sunt nici puțini și nici lipsiți de influență. De aceea, de fiecare dată domnul Putin s-a ținut de cuvânt: a pedepsit întotdeauna trădarea cu Novicioc, cu Poloniu sau prin defenestrare.

Francezii l-au asasinat!

Inițial, Kremlinul a adoptat o tăcere plină de semnificații, dar comentariile simpatizanților Wagner, de pe canalele de socializare, au devenit deosebit de critice: „Acest erou și patriot a murit de mâna trădătorilor Rusiei”.

Sesizând riscurile, Kremlinul a declarat, a doua zi, că „sugestiile și speculațiile occidentale potrivit cărora șeful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a fost ucis la ordinele conducerii Rusiei sunt o minciună absolută”.

Aceste negări n-au convins, așa că politrucul Vladimir Solovyov a trebuit să iasă vineri seara la TV Rusia 1:

„Toate ziarele occidentale au apărut cu titluri mari: Putin e vinovat de toate! … Dar vă pun brutal întrebarea: cine ar beneficia de moartea lui Prigojin? Cel din urmă ar fi Putin. Nu era o amenințare pentru el. Din contră! Iar Putin, e știut, își ține cuvântul! Putin i-a dat cuvântul său că l-a iertat. Și nu s-a întâmplat ca Putin să nu-și țină cuvântul. Putin ține la reputația sa. Mai mult, Putin respectă legile.”

Aferim, coane Solovyov!

Cum ar spune Paul Goma, ai demonstrat că „albul e negru, iar negrul e alb”: domnul Putin ține la reputația sa, respectă legile, de aceea se jura că nu va invada Ucraina, chiar în clipa când tancurile ruse treceau frontiera. Dar atunci cine i-a asasinat pe Prigojin și Utkin? S-or fi asasinat singuri, precum cetățenii din Bucea?

Dar Solovyov are răspuns la toate! „Wagner prezenta un pericol enorm pentru Macron și Franța. Wagneriții din Africa sunt o parte a forței pe care se bazează multe națiuni africane în lupta lor împotriva neo-colonialismului.

Țările NATO sunt teribil de interesate să submineze capabilitățile, puterea Rusiei în Africa. Nu numai Africa Centrală, ci și Africa de Nord. Trebuie să ținem cont de asta…

Vedem bucuria enormă a tuturor forțelor de peste hotare care se opun Rusiei, imediat au apărut încercări de a arunca vina pe președintele țării noastre. … Cele întâmplate sunt în beneficiul americanilor? Da! Al francezilor? Da! Al ucraino-naziștilor? Da! Acesta e răspunsul: ei sunt cei care profită!”

O bombă mai ciudată.

În acest context, Kremlinul a difuzat pe toate canalele teoria sa, anume că aeronava Embraer Legacy 600 cu matricola RA-02795 ar fi fost doborâtă de o bombă. Cine a pus bomba?

Păi, conform canalului Telegram VChK-OGPU, chiar directoarea de la Rusjet Airlines care „sub pretextul că ar fi vrut să cumpere aeronava, s-a urcat la bord”. Dânsa avea o poșetă, iar în poșetă se afla o sticlă de vin franțuzesc, cadou de la domnul Macron. Zău așa! Minciuna are însă picioare scurte.

Pe imaginile cu epava, difuzate pe Internet, apar urme grăitoare: găuri aliniate, precum cusătura cu tighel. Este semnătura clară a unei rachete. O bombă împrăștie schijele sferic; încărcătura exploziv-lineară a unei rachete creează însă un cerc rotitor de schije, care ”tighelesc” aeronava. De aceea, oficialii americani au susținut de la bun început că avionul a fost doborât „probabil de o rachetă”.

Ce fel de rachetă

Avionul a mai zburat 9 minute după ce a fost lovit și era într-o singură bucată când a percutat solul. Se exclud deci rachetele antiaeriene S-300 sau S-400, ale căror focoase (între 143 și 180 kg) ar fi sfârtecat avionul în aer. Iar la înălțimea de zbor – 8.500 metri – numai o rachetă Tor (15 kg) l-ar fi putut ajunge – dar acestea au raza de acțiune de 25 km, iar martorii de la sol ar fi auzit cu siguranță plecarea rachetei de pe lansator.

Mai curând a fost o rachetă aer-aer, eventual cu infraroșu, R-73 (7 kg) – ceea ce ar explica de ce a lovit aripa în zona motorului stâng. Lansată de la 40 km, în atmosfera rarefiată de la 10.000 m înălțime, plecarea rachetei n-ar fi sesizată de martorii de la sol.

Dacă apar dovezi concrete privind doborârea avionului de către o rachetă, n-ar fi deloc ușor pentru Kremlin să explice cum un avion militar ”francez, la ordinul președintelui Macron”, a lovit la peste 2.000 km de frontierele Franței, în spațiul aerian al regiunii Tver.

„E timpul să scoatem armele!”

Wagneriții sunt militari și privind fotografiile, au priceput imediat despre ce e vorba. Pe canalul Telegram al Grupului Wagner au început să circule mesaje video cu amenințări, mercenarii jurând să-și răzbune liderul:

„Ăla mic și bolnăvicios, de la Kremlin, l-a ucis pe Prigojin! E timpul să scoatem armele! Se vorbește mult acum despre ce va face Grupul Wagner. Vă putem spune un lucru: începem, pregătiți-vă pentru venirea noastră!”.

Domnul Putin s-a văzut nevoit să suplimenteze măsurile preventive. L-a scos din nou pe ecran pe politrucul său preferat, Solovyov: „Aș dori ca acești oameni, acești eroi, wagneriții, să se răzbune pe ucraino – naziști. Împliniți visul lui Prigojin și Utkin: cuceriți Kievul! Restituiți Patriei mama tuturor orașelor rusești! Aceasta ar fi cea mai bună cale de a onora memoria lui Prigojin. Ocupați Kievul și puneți steagul Wagner pe strada Bankova!”

Apoi, președintele Putin a ordonat să fie tăiată conexiunea Internet în taberele Wagner din Rusia și Belarus și a emis un decret care îi obligă pe mercenari să jure că „vor respecta cu sfințenie Constituția rusă”. Neîncrezător în ”sfințenia” wagneriților, domnul Putin a dispus în sfârșit să fie activată cea mai tainică dintre arme: învierea din morți!

Evgheni nu e mort…

Salvatorii sosiți la locul accidentului i-au recunoscut din primele momente pe Prigojin (semn distinctiv: lipsa unui deget de la mâna stângă) și Utkin (numeroase tatuaje unicat). Dar, în taină, Kremlinul a decretat: Evgheni nu e mort, Evgheni face sport!

Și instantaneu anecdota diversionistă a fost reluată de zvoneri, propagată de răspândaci, înflorită de ”scenariști” și trâmbițată în lumea întreagă, subminând hotărârea de răzbunare a wagneriților. Chiar la țanc: Consiliul Comandanților se întrunea în acele momente pentru a pregăti o declarație și a anunța ce se va întâmpla cu Wagner. Diversiunea a funcționat: nu s-a mai anunțat nimic. Abia apoi a fost Prigojin declarat oficial decedat.

Cu tot respectul față de ”scenariul” Gușă – Cristoiu, ipoteza că Prigojin și-ar fi înscenat propria moarte suferă de unele bolfe și umflături, pe la locurile esențiale. S-a mai întâmplat ca unul sau altul să-și însceneze decesul; dar ar fi pentru prima dată în istorie când un grup de șapte persoane își înscenează cu succes propria dispariție. A

sta fiindcă riscul de deconspirare crește odată cu numărul de conspiratori și durata etapei de pregătire. Iar pregătirea unei asemenea dispariții ar fi durat mai bine de un an: găsește o sosie lui Prigojin și retează-i un deget de la mâna stângă, apoi așteaptă să se cicatrizeze rana; găsește-i sosie lui Utkin, tatuează-l din creștet până în tălpi, așteaptă până se fixează tatuajele. Și abia apoi urcă-i în avion, ca să fie doborâți la Tver. Cam complicat, nu?

Hoinărind prin Argentina.

Tot într-o seară de vară, dar acum 78 de ani, i-au fost prezentate Tovarășului Stalin dovezile morții prietenarului său de odinioară, camaradul Hitler. Iosif Visarionovici a citit atent raportul care detalia monorhidia austriacului, a mângâiat ușor fragmentul de țeastă ars și găurit de glonț, apoi a decretat: „Adolf Hitler nu a murit! A evadat și îl ascund americanii!”

Instantaneu, zvonul diversionist a fost reluat de zvoneri, propagat de răspândaci, înflorit de ”scenariști” și trâmbițat în lumea întreagă. Diversiunea a funcționat: abia în anii 1980 Gorbaciov a recunoscut că moaștele lui Adolf se află de decenii în arhivele Kremlinului.

Dar, vorba lui Solovyov: „Cui i-a folosit?”. Păi, lui Stalin. În plan intern, avea un pretext pentru a impune popoarelor sovietice să strângă în continuare cureaua, pentru a reînarmare. Inclusiv cu arma nucleară!

În plan extern, avea cum să justifice menținerea unei armate de peste zece milioane de militari, într-un moment în care tot Occidentul își demobiliza forțele: „Adică voi ați vrea să dezarmăm, când știm bine că voi conspirați alături de Hitler să porniți un nou război?”

Lecție istorică

”Hitler supraviețuitorul” luase locul lui Troțki care, în anii 1930, servise de diavol-bun-la-toate. Orice nemulțumire primea răspuns: e urzeala hitleriștilor, fiindcă partidul comunist sovietic e infailibil! Zvonul supraviețuirii lui Hitler, ca urmare a ”complicității” sale cu Occidentul, s-a perpetuat până azi – vezi Comentariul Misiunii Permanente a Rusiei pe lângă UE cu privire la declarația UE din 22 august 2023.

La fel și cu Prigojin. Cine continuă să sprijine lovitura de Stat din Niger, Kremlinul cumva? Nu Kremlinul, de vină e Prigojin-nemuritorul, zău! Cine e vinovat că militarii ruși de la Tokmak n-au mai primit hrană de trei zile, statul-major rus cumva? Nu, de vină sunt agenții lui Prigojin, desigur.

Cine e vinovat că la Soledar ucrainenii au străpuns prima linie de apărare? Sabotorii lui Prigojin, desigur! Și oare de ce a murit la 57 de ani generalul Jidko, care a condus în primele luni trupele rusești din Ucraina? Păi din același motiv pentru care va muri, curând, și generalul-Armaghedon, Surovikin: lichidat de oamenii lui Prigojin!

Miturile despre răzbunarea wagneriților sunt utile Kremlinului și fiindcă generează o atmosferă de cetate asediată, care încolonează populația în spatele conducătorilor. Dar această mitologie este vulnerabilă: există dovezi că majoritatea wagneriților își dorm somnul de veci prin cimitire, iar o minoritate e în Belarus, în exil.

De aceea, Kremlinul a ordonat ca cimitirele Wagner (spre exemplu cel din Nikolaevka, regiunea Belgorod) să fie nivelate cu utilaje grele: cei îngropați acolo nu sunt morți, s-au prefăcut numai, iar acum se plimbă prin Buenos Aires, împreună cu Prigojin și Adolf Hitler, urzind pieirea Rusiei!

Ritualuri ruse de succesiune.

Miturile sunt însă o armă cu două tăișuri. Cum anume? Păi să privim modul în care domnul Putin a ajuns la Putere, acum aproape un sfert de secol.

Septembrie 1999. Președintele Elțîn, bolnav și alcoolic, patronează un regim corupt și neputincios, care afundă Rusia în criză militară, economică, socială și politică. Elitele ajung la un consens: trebuie înlăturat din funcție. Dar cum? Fiindcă președintele continuă să fie foarte popular. Pentru a-i distruge popularitatea și a-i justifica schimbarea, KGB/FSB decide să invoce singurul motiv pentru care rușii ar dori vreodată alt conducător: nevolnicia.

Elțîn a ajuns nevolnic, iar Dușmanul profită pentru a-i teroriza pe ruși. Și atunci KGB/FSB inventează mai multe ”comandouri cecene” care, sub conducerea lui Aslan Maskhadov, cică vin de peste hotare, din Ichkeria, ca să-l răzbune pe Djokar Dudaev, să terorizeze Rusia, aruncând în aer blocuri de locuințe.

E timpul ca nevolnicul Elțîn să cedeze locul destoinicului Putin Vladimir Vladimirovici, care preia Puterea în aplauzele poporului. Chit că inamicii Patriei arată spre KGB/FSB, insinuând că a înscenat atentatele…

Scenariu septembrie 2023

Președintele Putin, bolnav și pierdut în vise neo-țariste, patronează un regim corupt și neputincios, care afundă Rusia în criză militară, economică, socială și politică.

Elitele ruse ajung la un consens: trebuie înlăturat din funcție. Dar cum? Fiindcă președintele continuă să fie foarte popular. Pentru a-i distruge popularitatea și a-i justifica schimbarea, KGB/FSB decide să invoce singurul motiv pentru care rușii ar dori vreodată alt conducător: nevolnicia.

Putin a ajuns nevolnic, iar Dușmanul profită pentru a-i teroriza pe ruși. Și atunci KGB/FSB inventează mai multe ”coloane Wagner” care, sub conducerea cuceritorului orașului Soledar, Anton Elizarov, cică vin de peste hotare, din Belarus, ca să-l răzbune pe Prigojin, să terorizeze Rusia.

E timpul ca nevolnicul Putin să cedeze locul destoinicului Cutărescu, care preia Puterea în aplauzele poporului. Chit că inamicii Patriei arată spre KGB/FSB, insinuând că a înscenat atentatele…

Putin se ascunde

Începem să înțelegem de ce președintele Putin nu va face vizita oficială prevăzută în Turcia, ci președintele turc va veni în Rusia pe 8 septembrie. La fel, domnul Putin nu va participa la summitul G20 din India, din 9 – 10 septembrie 2023.

Fiindcă e sub incidența unui mandat internațional de arestare? Nu: India nu se numără printre Statele care au aderat la statutul Curții Internaționale de la Haga. Ci din alte motive, cum ar fi teama de mazilire.

În aprecierea lui Oleg Ignatov, analist al International Crisis Group, „Problema lui Putin este că imaginea sa s-a estompat și a încetat să mai răspundă cererii Rusiei pentru un lider puternic și hotărât, care să-și atingă obiectivele rapid, cu costuri și sacrificii minime”.

Altfel spus, începe să pară nevolnic. Iar The Moscow Times anunță, citând trei surse diferite, cu acces în medii guvernamentale, că la Kremlin se consideră că există amenințarea unei noi rebeliuni, sens în care au fost date instrucțiuni speciale structurilor de Putere.

