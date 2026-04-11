Evenimentul Istoric Nr. 97 dezvăluie Miracolul Învierii

Despre Pilat din Pont se știe că era un militar credincios împăratului, chiar prea credincios după calculele lui Seianus. Neîndeplinind anumite sarcini așa cum își dorise prefectul pretoriului, Seianus, în calitate de consul, după ce Tiberius a ajuns pe Insla Capri, în anul 26 d.Hr., i-a semnat lui Pilat numirea în Iudeea, care era încă regat clientelar al Romei, fiind cucerită la începutul deceniului 8 de viitorul împărat Vespasian și fiul său cel mare Titus.

Crucificarea lui Hristos apare conform Evangheliilor, relatărilor lui Flavius Josephus sau Eusebiu din Caesareea, ca un fel de responsabilitate a evreilor, care i-au impus lui Pilat din Pont decizia, cerând eliberarea zelotului Barabas, revoluționar cu acte de violență și jaf la actic, în locul lui Hristos. Dar oare așa să fi stat lucrurile?

Răspunsul la această întrebare poate fi dat folosind un singur nume: Lucius Aelius Seianus. Evident, știm că Pilat din Pont a stat în Iudeea din 26 d.Hr. până la finalul anului 36 d.Hr, când a pornit spre Roma, dar nu l-a mai prins în viață pe Tiberius pentru a-și primi funcția la care visase.

Pilat știa că făcând jocul evreilor, făcea jocul lui Tiberius, care, după moartea lui Seianus îi asigurase personal pe evreii din Roma, scrie Flavius Josephus, că doar vinovații și nu etnia în sine vor fi pedepsiți pentru crime, inclusiv lesmajestatea.

Așadar, Pilat îl execută pe Hristos, prin crucificare, dar nu ajunge la Roma, Tiberius e speriat că Hristos ar fi putut învia și trimisese misiuni secrete, chiar fără știrea lui Pilat ca să vadă ce se petrecuse. Pilat, într-un fel, greșise în opinia lui Tiberius, de aceea, abia la finalul anului 36 d.Hr. Pilat pleacă spre Roma. Istoricul Filon scrie că, de fapt, Tiberius l-ar fi rechemat după ce Pilat ar fi condamnat o serie de samariteni care ar fi sperat la venirea lui Mesia, dar informația nu se confirmă.

Pilat a mers pe mâna Fariseilor și Saducheilor. A pus, vineri seara, după Crucificare și după punerea în mormânt a lui Hristos, o pază umană. Intrarea în mormânt a fost închisă cu o piatră mare, s-a aplicat un sigiliu. Pilat știa că Mironosițele ar fi urmat să vină Duminică la mormânt să îmbălsămeze trupul pregătit sumar Vineri seara, fiindcă începea Shabatul evreiesc din perioada Pessah-ului. Așadar, era interzis unui evreu să se atingă de un trup fără viață, de Shabat sau de Pessah. Ar fi urmat să stea în afara cetății până la începutul săptămânii următoare.

Când Duminică dimineața, Mironosițele au venit la mormânt, Îngerul Domnului care lovise cu somn greu gărzile și dăduse piatra la o parte, le-a anunțat Învierea Domnului, punând întrebarea din subtitlul de mai sus. Ele și-au adus aminte despre proorocirea lui Hristos că despre „stricarea templului” (Trupul Său) care se va ridica după trei zile din nou. Nimeni nu a înțeles, nici Pilat, nici Fariseii, nici Mironosițele, nici Apostolii.

Pilat a ales să mituiască gărzile romane cu bani grei ca ei să se declare vinovați că au adormit și că Apostolii ar fi furat Trupul pe parcursul nopții. Minciuna s-a perpetuat fiind combătută de Apostolul Pavel în călătoriile sale misionare și în toate epistolele.

S-a spus că soția lui Pilat și-a avertizat soțul să nu Îl condamne pe Hristos. Legendele spun că fiul lui Pilat s-ar fi stins imexplicabil nu foarte târziu după Învierea Domnului, iar soția l-ar fi părăsit îndurerată pe Pilat.

În 1961, în Caesareea, un colectiv de arheologi italieni au descoperit o inscripție care arată că el a dedicat-o Divinului Zeu Împărat Tiberius, în calitate de prefect al Iudeiim ceea ce arată că e puțin probabil să se fi sinucis sau să fi fost executat.

Revista Evenimentul Istoric Nr.97, Martie 2026