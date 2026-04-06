Evenimentul Istoric Nr.97 dezvăluie culisele celui mai cunoscut proces din istorie

Revista Evenimentul Istoric Nr.97 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna martie 2026 este unul deosebit de interesant și atractiv.

În anul 1990, creștinii ortodocși, catolici și evreii au celebrat Paștile în aceeași zi. În 2014, catolicii și ortodocșii au celebrat Paștile pe 20 aprilie. În anul 2025, catolicii și ortodocșii creștini au celebrat Paștile tot pe 20 aprilie. În 2026, catolicii celebrează această sărbătoare pe 5 aprilie, iar ortodocșii pe 12 aprilie 2026.

Procesul lui Hristos nu este doar o chestiune teologică, este o chestiune istorică și juridică mai ales. Dacă Patimile, Crucificarea, Învierea au avut efectul de a pune bazele unei religii noi, Procesul a fost un element de drept, având conotații istorice. Hristos a venit să propovăduiască eliberarea, noua împărăție, mântuirea, conform textelor biblice.

Iudeea era sub control roman, nu era încă total cucerită. Aristocrația iudeilor căuta să păstreze bunele oficii cu romanii, care erau toleranți dacă se respecta cultul împăratului. Ori, Hristos i-a speriat pe arhiereii iudei cu ideea mântuirii directe de către Dumnezeu iar pe romani cu gândul că Iisus ar fi putut să schimbe tabloul puterii prezentului.

Pessah era o sărbătoare care în acea perioadă începea Joi. Duminica dinaintea Pessahului a făcut ca Iisus să fie primit ca un „lider”, ca „Mesia”. Autoritățile religioase au fost primele speriate, încercând să profite și să obțină suprimarea lui Iisus, mai ales că împăratul Tiberius trecuse la o relație prietenoasă cu iudeii, după ce anterior îi persecutase pentru că ei refuzau alt cult decât cel al lui Jahve.

Procuratorul Pilat din Pont era un surghiunit în acel post incomod, el voia să revină la Roma, ori dacă nu avea grijă cu sensibilitățile locale, arhiereii iudei l-ar fi reclamat la Roma. Ori, Pilat tocmai asta nu dorea și a ales să aplice pedeapsa capitală considerând că Iisus încălcase legea „de laesa maiestatis”, adică legea care reglementa ofensa adusă Împăratului, prin auto-proclamarea ca „rege al iudeilor”.

Revista Evenimentul Istoric Nr.97, Martie 2026, încununarea unei luni de muncă a editorilor și a redactorilor, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă. Dacă veți comanda o carte de pe edituradecarte.ro și includeți în comandă una din revistele Evenimentul Istoric și Capital nu veți avea costuri de livrare. Evenimentul Istoric vă ține la curent cu noutățile din domeniul temelor de istorie, pe canalul de Youtube Evenimentul Istoric dar și pe Canalul de Youtube Hai România!