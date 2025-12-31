Evenimentul Istoric Nr. 93 dezvăluie cum a arătat ultima zi din viața lui Ion Creangă - 31 decembrie 1889!

Evenimentul Istoric Nr.93 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna noiembrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Ion Creangă este considerat cel mai cunoscut povestitor din is­toria literaturii române și, tot­odată, cel mai bun creator de memorii ale copilăriei, pentru capodopera sa, „Amintiri din copilă­rie”. Deși „amintirile” cuprind viața scriitorului, de la frageda prun­cie și până în anul 1855, iar toți românii și mulți străini cunosc deta­lii amănunțite din prima parte a vieții sale. A doua parte este mai greu de reconstituit, însă se știe că a fost plină de necazuri, suferințe, care i-au adus sfârșitul prematur în ultima zi a anului 1889.

La 26 decembrie 1859, Ion Creangă era hirotonit diacon, Cariera sa de „față bisericească” va urma până în septembrie 1872, cu multe momnte de conflict și supărări. Va ajunge concomitent și cadru didactic, unde va inova în crearea de manuale. Căsătoria sa cu Ileana, unica soție care i-a dăruit și un fiu s-a încheiat cu marele scriitor rămas cu grija copilului. În 1872, caterisirea i-a adus și excluderea din corpul didactic. A trebuit să aibă un debit de tutun pentru a putea trăi decent și a-și crește fiul.

Se știe că mama lui Creangă, Smaranda Creangă a suferit de epilepsie toată viața. Soțul ei, tatăl lui Creang, Ștefan Apetrei Ciubotariul a murit din cauza unui infarct la 28 iunie 1858, deci cu un an și jumătate înainte de hirotonia lui Creangă. Așadar, în istoricul medical al lui Creangă, predispoziția spre epilepsie și boli cardiace exista.

Alături de Tinca Vartic, Creangă a trăit în bojdeuca de pe Colina Țicăului. A fost nevoit să se pensioneze din învățământ, datorită degradării sănătății. O vreme îl găzduise la Țicău și pe poetul Mihai Eminescu, acesta plecând însă la București pentru a se angaja la „Timpul”. Tinca Vartic a avut pe numele ei casa din Țicău. Ea i-a fost a doua mamă lui Constantin Creangă, fiul din singura căsnicie a scriitorului. Ea i-a menținut vie memoria bărbatului lângă care trăise, casa devenind de facto prima casă memorială din România, deschisă vizitelor. Statutul oficial îl va căpăta din 1918, anul Marii Uniri, la aproape trei decenii de la moartea scriitorului și la 6 ani de la moartea Tincăi Vartic.

Creangă obișnuia să nu țină regimul dictat de medici, consuma și alcool, cât să nu poată lua medicamentele prescrise. În ziua decesului, 31 decembrie 1889, a mers în Iași, la o întrunire politică, apoi a consumat coniac, a mâncat gogoși cu ciocolată pe care le luase pentru acasă. Pe drum, se pare că în casa fratelui său, Zahei, a suferit un atac de apoplexie care i-a fost fatal. Va fi înhumat pe 2 ianuarie 1890, la Cimitirul Eternitatea din Iași.

