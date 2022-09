Evenimente ciudate la Moscova. Centrul capitalei Rusiei a fost blocat cu blindate. Vladimir Putin a făcut o mișcare disperată

Sunt evenimente ciudate la Moscova, acolo unde, sâmbătă seara, centrul capitalei Rusiei a fost blocat de blindate. Sunt voci, ale susținătorilor lui Vladimir Putin, care afirmă că este vorba despre Ziua Moscovei. Se împlinesc 875 de ani de la întemeierea orașului. Alții spun că se trimit trupe suplimentare în Ucraina. Dar până la această oră nu nimeni nu poate afirma cu certitudine ce se întâmplă.

Din câte se pare, avionul personal al lui Vladimir Putin a fost ridicat de la sol. Nu se poate spune la această oră dacă liderul de la Kremlin se află la bord. Deocamdată, sursele sunt neconfirmate.

Centre of Moscow is closed off.

Centre of Moscow right now. Closed off. pic.twitter.com/BjmnMB7grH

— Alan Moore (@DangerKidsBooks) September 10, 2022