Social Eveniment istoric în online-ul din Republica Moldova. Cum vor fi doborâte mai multe recorduri







Republica Moldova. Filmul CARBON urmează să fie lansat în mediul online, la data de 16 noiembrie, după cum au anunțat realizatorii producției care a câștigat mai multe distincții la Gala Cienaștilor din acest an.

Cu această ocazie se încearcă și doborârea a trei recorduri mondiale, pentru a așeza Republica Moldova în lumea internațională a cinematografiei.

Chiar dacă a fost difuzat în numeroase cinematografe din străinătate, acolo unde a fost urmărit de moldovenii din Diaspora, filmul este cerut, în continuare, de public. Așa că va fi difuzat și în online.

Producția cinematografică, din Republica Moldova, care vrea să doboare recorduri

„CARBON a depășit granițele Moldovei, fiind proiectat în mai multe orașe din întreaga lume, unde moldovenii din diasporă au trăit emoția acestui film. Totuși, aceste eforturi nu au fost suficiente pentru a ajunge la toți doritorii. De aici a venit ideea unei mari lansări online și ideea de a bate trei recorduri mondiale”, a anunțat Ion Borș, regizorul filmului.

Obiectivul producătorilor este ca, la data lansării în online, filmul să fie urmărit de 355.000 de utilizatori. Pentru a doborî astfel un record. Difuzarea va începe de la ora 21.00. Recordul îi aparține, în prezent, filmului indian „Dil Bechara” și datează din anul 2020.

Cu această ocazie, numele fiecărui spectator va fi prezentat în genericul de final al filmului. Astfel, ar putea fi depășite alte două recorduri. „Cele mai multe nume în titlurile de final”, record ce aparține filmului japonez „Senso to Seishin”, din 1991. Dar și „Cele mai lungi titluri de final”, record ce a fost doborât de filmele „Once Upon a Time in the West” și de „Superman”.

Cinefilii care doresc să ia parte la stabilirea acestor performanțe mondiale, CARBON oferă o mare șansă. Participarea este simplă și accesibilă. Trebuie achiziționat un bilet online, la un preț simbolic, de pe site-ul carbonfilm.md și vizionată producția cinematografică în ziua lansării online.