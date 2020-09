New York Times și-a ales cu grijă momentul pentru a lovi: duminică, 27 septembrie, cu două zile înainte de prima dezbatere Trump-Biden, a publicat un articol care se dorea devastator la adresa președintelui american.

În esență, articolul semnat de trei (!) ziariști (Russ Buettner, Susan Craig și Mike McIntire) afirmă că Donald Trump este un evazionist fiscal, deoarece nu a plătit decât 750 de dolari în 2016, anul în care a câștigat alegerile, devenind președintele Statelor Unite.

Mai mult, fostul om de afaceri nu a plătit nici un fel de taxe în 10 din cei 15 ani anteriori lui 2016, deoarece a raportat că a cheltuit mai mult decât a câștigat.

Nu este prima „dezvăluire” despre taxele neplătite ale lui Trump. Manevra a fost încercată de presa „mainstream” și în 2016, fără efect.

Deoarece, nici atunci, nici acum, nimeni nu a putut aduce vreo dovadă a vreunei ilegalități săvârșite de Trump. În schimb, publicarea unor informații fiscale despre un contribuabil, fără acordul acestuia, este o infracțiune federală. Ceea ce practic a făcut New York Times.

Între 2005 și 2008, mogulul imobiliar a plătit taxe de 72 de milioane de dolari, dar a cerut restituirea unei părți considerabile din această sumă în virtutea unei legi fiscale date de administrația Obama.

Pe de altă parte, experimentații ziariști de la New York Times se fac că nu observă diferența dintre evaziune fiscală și acoperire fiscală.

Prima este ilegală, a doua, nu. Prima presupune neplata unor sume datorate legal statului, sub formă de taxe și impozite, a doua înseamnă că taxele sunt acoperite de deduceri și alte mijloace legale.

De pildă, Donald Trump plătește impozite mai mari decât Jeff Bezos, patronul Amazon (și al Washington Post), și cel mai bogat om din lume. Taxele plătite de Bezos sunt ZERO.

Însă, articolul din New York Times reușește o performanță uluitoare: el îl dezvinovățește pe Donald Trump de o acuzație gravisimă a presei.

În 2016, un alt mare inamic media al președintelui, CNN, afirma că „declarațiile de impozite ale lui Trump dezvăluie că nominalizatul Republican la prezidențiale are legături cu Rusia”.

În 2020, în articolul în care dorește să-l îngroape pe Trump, New York Times scrie că declarațiile sale de impozite „nu dezvăluie legături cu Rusia”.

Hey @cenkuygur, looking forward to your coverage of the fact that Trump's tax return data, over two decades, does not "reveal any previously unreported connections to Russia."

🍿 pic.twitter.com/04YxlPbCW1

— Aaron Maté (@aaronjmate) September 28, 2020