Evaluarea Națională 2022. Anchetă la o școală din Dolj, după ce elevii au primit subiectele la limba română în limba maghiară: „Avem toleranţă zero pentru astfel de situaţii”

Daniel Ion, inspectorului general, spune că are de gând să ceară ca directorul școlii să fie demis, dar și să tragă la răspundere cadrele didactice care au format comisia de examen.

Subiecte în limba maghiară pentru elevii care ar fi trebuit să susțină proba la limba română

„La Predeşti a fost făcută deja o anchetă şi se va propune încetarea contractului de management pentru directorul şcolii care ocupă funcţia prin detaşare în interesul învăţământului şi vor fi sancţionate cadrele didactice care au făcut parte din comisia de examen şi care nu au observat că au fost distribuite subiecte de limba română specifice şcolilor cu predare în limba maternă maghiară. Avem toleranţă zero pentru astfel de situaţii”, a transmis presei inspectorul Daniel Ion.

În a doua parte a zilei, elevii de la școala din Predești au fost chemați să reia proba scrisă la limba și literatura română, primind subiecte de rezervă, conform Agerpres.

Evaluarea Națională 2022. Controverse după examenul la Limba Română

Azi, peste 155.000 de elevi de clasa a VIII-a au dat proba scrisă la limba şi literatura română, din cadrul Evaluării Naționale 2022. Cu toate astea, tinerii au avut foarte multe întrebări după ce au văzut subiectele, deși profesorii spun că cerințele au fost simple.

La primul subiect, elevii au avut de răspuns la întrebări pe textele „Toate pânzele sus”, de Radu Tudoran, și „Frânturi din viața lui Delavrancea”, de Cella Delavrancea. La al doilea subiect, ei au trebuit să redacteze un text narativ, plecând de la o întâmplare de vacanță. Dialogul și descrierea erau două dintre cerințe.

La sfârșitul probei, elevii au avut foarte multe întrebări și au vrut nevoie de asigurări că au rezolvat subiectele corect: „Prietenia este valoare morală sau culturală?”, „Mergea valoare culturală adopția unui animal?”, „E bine dacă am asociat textul 1 cu Domnul goe? Tema comună călătoria”, „Este bine dacă am asociat cu Fram ursul polar? Am făcut despre relația om-animal”, sună câteva dintre nedumeririle elevilor de gimnaziu.

Profesorii spun că subiectele au fost simple

Mai mulți profesori au analizat dificultatea subiectelor și au ajuns la concluzia că acestea au fost simple și că elevii nu ar fi trebuit să întâmpine probleme.

„Subiectul primit anul acesta a fost mult mai liber. Mai multe oportunități de a-și pune în valoare creativitatea, decât o caracterizare de personaj. Aici au putut să scrie despre orice au dorit, bineînțeles, respectând și aici cerințele, dar a fost mult mai la îndemâna lor. Oricine își poate imagina, mai ales că vacanța deja a început”, a punctat profesorul Livia Copaciu.