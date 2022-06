Evaluarea Națională 2022. Controverse după examenul la Limba Română. Unii elevi n-au înțeles subiectele

Peste 155.000 de elevi de clasa a VIII-a au susținut proba scrisă la Limba română din cadrul Evaluării Naționale 2022. La primul subiect, tinerii au avut de răspuns la întrebări pe textele „Toate pânzele sus”, de Radu Tudoran, și „Frânturi din viața lui Delavrancea”, de Cella Delavrancea.

La al doilea subiect, ei au trebuit să facă text narativ plecând de la o întâmplare de vacanță. Dialogul și descrierea erau două dintre cerințe.

La sfârșitul probei, elevii au avut foarte multe întrebări și au vrut să se asigure că au făcut subiectele corect.

Întrebări după Evaluarea Națională

„Prietenia este valoare morală sau culturală?”

„Mergea valoare culturală adopția unui animal?”

„E bine dacă am asociat textul 1 cu Domnul goe? Tema comună călătoria.”

„Este bine dacă am asociat cu Fram ursul polar? Am făcut despre relația om-animal.”

„Ce se întâmplă dacă la textul narativ am 30 de rânduri?”.

„E bun dacă la 6 am zis că Mihu e caracterizat direct de către narator, fiindu-i evidențiat portretul fizic?”

„Educația prin prietenie este valoare culturală?”

„Tristețea nu e o trăsătură morală?”

„Dacă am asociat cu Amintiri din copilărie valoarea find schimbare e bine?”

„​Puteam să spunem optimismul ca trăsătură morală?”

„Experiența omului cu aventură în universul fascinant al copilăriei e bine?”

„Dacă am tăiat două răspunsuri la 1B ni se scade din punctaj?”

„Dacă la ex 9 am depășit numărul maxim de cuvinte și am avut cam multe greșeli și le am tăiat cu o linie îmi scade?”

„Există valoare culturală călătoria în locuri noi am asociat cu Domnu Goe?”

„Dacă am pus neîncrederea evidențiată în mod direct de carte narator e bine?”

„Neîncrederea în sine este trăsătură morală?”

„Dacă la punctul 8 am pus un i în plus sau în minus se scade?”

„Dacă la subiectul 2 am scris că am realizat împreună cu verișorii mei un film și eu am filmat și am organizat totul este bine?”

„Se întâmplă ceva dacă am tăiat cu o lume verticală pe pagină de examen?”

Profesorii spun că subiectele au fost foarte simple

Mai mulți profesori au analizat dificultatea subiectelor și au ajuns la concluzia că acestea au fost foarte simple și că elevii nu au întâmpinat probleme.

”Au fost foarte accesibile și construite pe modelul testelor de antrenament. Au respectat programa. Un alt fragment din ”Toate pânzele sus” l-au mai avut copiii în testele de antrenament.

Și partea de gramatică a fost foarte accesibilă. Un elev de clasa a VIII-a, de nivel mediu, rezolvă subiectele fără probleme”, a explicat profesoara.

”Subiectul primit anul acesta a fost mult mai liber. Mai multe oportunități de a-și pune în valoare creativitatea, decât o caracterizare de personaj. Aici au putut să scrie despre orice au dorit, bineînțeles, respectând și aici cerințele, dar a fost mult mai la îndemâna lor. Oricine își poate imagina, mai ales că vacanța deja a început”, a punctat Livia Copaciu.

”Sunt subiecte care sună bine și care mi-ar plăcea să le rezolv. Am observatat un procent mult mai ridicat de gândire critică și de personalizare, un subiect în care elevii își exprimă părerile lor.

Am sesizat subiecte bine așezate, cum sunt cele de gramatică, în care e obligatoriu să-și verifice cunoștințele. De asemenea, un aspect pe care îl pot remarca este nevoia de viteză, de comportament alert în rezolvarea subiectelor.

Nu sunt puține subiecte și în 120 de minute trebuie să lucreze serios ca să treacă de la un capăt la celălalt. Sunt compuneri, exerciții cu multe opțiuni, prin urmare un lucru pe care îl apreciez este că pune la test prezența de spirit, cunoștințele și viteză de reacție”, a explicat expertul în educație, potrivit ziare.com