Eurovision 2023. Puțini fani știau aceste informații despre melodiile din 2023 și despre marea finală

Câștigătorul ediției din acest an a concursului Eurovision va fi ales sâmbătă. Finala din 2023 va cuprinde:

– Cea mai mare proporție de cântece în cheie minoră din toate timpurile

Echilibrul dintre cântecele în cheie majoră și minoră a înclinat din ce în ce mai mult spre cea minoră în ultimii ani, iar în 2023 se va înregistra un nivel record.

Aproximativ 85% dintre cântecele din finala din acest an sunt în tonalitate minoră, depășind cu ușurință vârful anterior de 73% din 2021.

Cântecele în tonalitate minoră erau rare în primii ani ai Eurovisionului, nefiind niciunul în concursurile din 1957-59 sau din 1964.

Proporția a depășit un sfert pentru prima dată în 1965, dar nu a trecut de o treime până în 1979 și a fost nevoie până în 2002 pentru a depăși 50%.

În prezent, tonalitățile majore par să fi căzut în dizgrație: din 2005, a existat un singur an – 2013 – în care cântecele în tonalități minore nu au fost majoritare.

Cântecele cu cel puțin o schimbare de tonalitate – adesea două sau trei au continuat să fie predominante pe parcursul următoarelor câteva decenii. În 1987, Germania de Vest a avut nu mai puțin de patru schimbări de tonalitate, iar în 1981, în cântecul câștigător al Marii Britanii, Making Your Mind Up de Bucks Fizz, au fost două. Până în 2013, ele au apărut în peste o treime din cântece, dar apoi au trecut brusc de modă, scăzând la 15% în 2014, 8% în 2017 și 4% în 2022.

Melodiile din acest an nu vin cu o schimbare, așa cum se așteptau jurații și telespectatorii.

Cel mai rapid tempo din ultimii 40 de ani

Viteza medie, sau tempo-ul, a melodiilor din finala Eurovision a oscilat în jurul a 100 de bătăi pe minut în ultimii ani, scăzând sub 100 de trei ori din 2017 – un model care nu a mai fost văzut de la mijlocul anilor 1990.

În 2023, melodiile au un tempo de 120 de bătăi pe minut. Aceasta este cea mai mare medie din 1984, când a fost tot de 120. Creșterea din acest an s-a observat la piesele Who The Hell Is Edgar? de Teya și Salena pentru Austria (146 de bătăi pe minut), My Sister’s Crown de Vesna pentru Cehia (150) și Cha Cha Cha de Kaarija pentru Finlanda (155).

Prezentarea melodiilor

Și durata medie a introducerii unei melodii Eurovision a scăzut considerabil în 2023. Durata medie a introducerilor era de 13 sau 14 secunde în primii ani ai concursului, scăzând ușor sub 10 secunde în anii 1970, apoi revenind la peste 10 secunde în cea mai mare parte a anilor 1980 și 1990.

În acest an, media este de cinci secunde, asta pentru că finaliștii Armenia, Belgia, Germania și Slovenia au interpretat cântece fără nicio introducere, potrivit carlowlive.ie.