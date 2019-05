Mizele europarlamentarelor: neo-majoritate şi prezidenţiabili (1)

Ce mai larma, ce mai vuiet, in aceasta campanie de europarlamentare: atacuri sub centura, fetze de politicieni candidati transfiguratesi schimonosite de furie, si chiar ura, injuraturi, manelisti, iminentza de violente extreme la mitingurile partidelor, dosare de presa reactivate amenintator, etc, toate acestea pe fondul unor dezbateri sterile, fara continut real si legatura cu problematica UE. Ce sa fie, ce sa fie?





Este clar ca avem puse in joc cu totul alte mize reale decat castigarea locurilor de europarlamentari, si-am identificat doua principale: o neo-majoritate parlamentara, care sa fie fortata in cazul in care actuala majoritate nu va realiza un scor electoral mai mare decat scorurile cumulate ale PNL, USR-PLUS, PMP, ProRomania, respectiv confirmarea sau infirmarea prezidentiabililor banuiti pana acum, cu posibilitatea de a fi inlocuiti cu unii ce folosesc actuala campanie pentru pozitionare si crestere de notorietate. Si pentru ca europarlamentarele sunt singurele alegeri unde putem discuta doctrinar si-n Romania, o sa folosesc asta pentru a ordona scenariile functie de stanga si de dreapta. Ce-ar fi azi stanga romaneasca si cum ii putem recomanda? PSD-ul care, de la inaltimea bogatiei afisate a liderilor sai, se recomanda ca fiind cel ce reprezinta interesele salariatilor si asistatilor social, dar semnalizeaza cu precadere pentru publicul peremist, public, iute la manie si nedotat cu un aparat critic ce i-ar permite sa discearna dezastrul din spatele unor decizii ale guvernului ‘’huiduitei Veorica-Vasilica’’ (cocotarea la varful deciziei si comunicarii campaniei actuale a fostilor peremisti, Lia Olguta Vasilescu si Codrin Stefanescu, arata clar aceasta strategie).

Pro-Romania, care desi avea posibilitatea sa emita si doctrinar si agregat, s-a impotmolit in discursul revansard anti-Dragnea (si chiar anti-PSD!), nefructificand nici componenta de tip conservator-liberal reprezentata de Daniel Constantin sau Sorin Campeanu, ce ar fi putut reactiva oarecum si parte din nostalgia pozitiva a uselismului.

‘’Bataia pestelui’’, referitor la o posibila neo-majoritate de dupa europarlamentare, se va da exact intre PSD si ProRomania, scorurile cumulate ale celorlalti din opozitie avand doar o importanta consecutiva. Daca scorul ProRomania se va apropia de 10%, este limpede ca se va constitui ca alternative la PSD, si atunci cei care s-au saturat de sefia lui Dragnea in PSD, vor avea motivatia publica si interna in organizatii de a migra catre o neo-guvernare alaturi de opozitie, prin ‘’canalul politic ProRomania’’. Dar exact aici se concentreaza si liderii PSD din teritoriu, care pentru salvarea guvernarii si a partidului au dat colegilor un ‘’ucaz’’, care suna cam asa: ‘’niciun sprijin si niciun vot pentru fostii colegi din ProRomania, sa-I impiedicam sa faca pragul de 5%, apoi ii aducem inapoi in PSD pe cei care sunt recuperabili, iar pe Ponta care injura PSD si e nerecunoscator partidului il eliminam astfel din jocul politic!’’ Si ce-i drept, un scor de plus-minus 5% la ProRomania poate avea astfel de consecinte.

Concluzia este ca in acest joc politic de ‘’vase comunicante’’ PSD-ProRomania, se va decide sau nu o neo-majoritate guvernamentala.

La nivel de prezidentiabili de stanga, este limpede ca protagonist de azi sunt fostii camarazi de ieri, actuali dusmani, Dragnea, respectiv Ponta. Prezidentiabilitatea lor pentru toamna va fi decisa tot de scorurile de la europarlamentare. In cazul unui scor foarte bun al PSD, considerat la 35%-37%, Dragnea isi va asuma direct candidatura. La un scor mediocru sau slab, adica plus-minus 30%, se va discuta rapid despre un nou prezidentiabil PSD, cu potential electoral semnificativ , iar din interiorul partidului, azi lista e foarte scurta: Gabriela Firea, cotata bine in sondaje, dar subminata de participarea la complotul impotriva actualei conduceri (plus nemultumirea pesedistilor legata de interferentele decizionale ale lui Florentin Pandele!), si, de ce nu, proaspata achizitie Carmen Avram, jurnalist si proaspat politician cu mare succes la mitingurile PSD din campanie, sprijinita mediatic de Dan Voiculescu si de fostii colegi de presa, neafectata inca de ispravi administrative indoielnice (avantajul lui Carmen Avram in fata Gabrielei Firea!). Si lista interna de ‘’emergent cu sanse’’ din PSD se cam termina azi aici… La ProRomania, in cazul unui scor in jurul pragului electoral, nici nu se mai poate vorbi de vreun prezidentiabil pentru toamna, Ponta aratandu-si astfel limitele de lider in conditiile unui sprijin vazut si nevazut J extrem de consistent, iar Corina Cretu nemaicontand ca rezerva, dupa o campanie in care a evoluat firav, neconvingator, limitata oricum si ea de prezenta ‘’primadonei’’ Victor Ponta, primadona care nu doar ca s-a blocat in aria anti-Dragnea, dar nici n-a dat sansa unora cu potential de penetrare a mesajului catre publicul PSD (precum Tudose sau Banicioiu) sa apara mediatic la un nivel necesar.

