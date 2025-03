International Europarlamentar: NATO continuă, UE nu va avea o armată proprie







Europarlamentarul UDMR Iuliu Winkler crede că „NATO va continua să existe”, chiar dacă ar putea suferi unele modificări și chiar dacă Statele Unite „se vor retrage parțial” din scena geopolitică globală.

Iuliu Winkler: Ne aflăm într-un moment asemănător cu 1989

„Ceea ce se va întâmpla în viitor este foarte greu de prevăzut. Eu consider că ne aflăm într-un moment asemănător cu 1989, atunci când am avut ultima reaşezare importantă geopolitică a sistemului global, pentru că am avut războiul rece, care s-a terminat în '89-'90, şi sistemul bipolar al războiului rece s-a transformat într-un sistem unipolar, în care Statele Unite au deţinut, pentru trei decenii, singura putere semnificativă la nivel global.

Şi au fost şeriful global, dacă doriţi, pentru 30 de ani. Acum, acest sistem se schimbă din nou, probabil că se va contura un sistem multipolar. Unor le place, altora, nu. Probabil că Statele Unite se vor retrage puţin de pe planul geopolitic global, dar cât de tare nu ştim.

Cu siguranţă că există acel pivot către est, pe care îl vedem încă dinaintea preşedintelui Obama şi care se continuă şi chiar se intensifică. Eu cred că NATO va supravieţui şi chiar dacă se va modifica oarecum sau se va transforma oarecum, va supravieţui, dar este o opinie, se poate argumenta şi contrariul”, a spus Iuliu Winkler.

Uniunii Europene ar trebui să dezvolte o structură de securitate comună

Iuliu Winkler consideră că în actualul context global, statele Uniunii Europene ar trebui să dezvolte o structură de securitate comună, deși nu consideră că în viitorul apropiat se va putea discuta despre o armată unificată.

„Nu cred că NATO trebuie să devină altceva decât o organizaţie de apărare, dar, iarăşi, este una din multele opinii, după cum cred că noi, Uniunea Europeană, trebuie să ne pregătim în comun pentru ceea ce urmează, adică, mai important decât să avem opinii despre ceea ce pot face alţii - ceea ce face China, ce fac SUA, care sunt polii următori în Asia etc.

Eu cred că trebuie să avem această componentă strategică de apărare europeană şi cred că liderii vor fi suficient de serioşi, într-adevăr, sub presiunea întâmplărilor globale, încât să ia hotărâri care să meargă către această viitoare arhitectură de securitate.

Armata europeană este mai pentru viitor, însă cooperare europeană pentru apărare cred că este pentru perioada imediat următoare”, a mai spus europarlamentarul UDMR.

Winkler: În următorii ani nu vom vedea o armată propriu-zisă europeană

În acest context, el a menționat că, în perioada următoare, va exista o colaborare mai profundă în domeniul militar între țările Uniunii Europene.

„A fost adoptat săptămâna aceasta, la Strasbourg, în sesiune plenară, un document cu privire la apărarea Uniunii Europene.

Sigur că dacă vorbim despre o armată europeană, este o mare simplificare şi dacă vorbim despre armata europeană, atunci eu cred că în următorii ani nu vom vedea configurându-se o armată propriu-zisă europeană - ceea ce înţelegem noi prin noţiunea de armată, însă o cooperare, mult mai serioasă decât până acum în domeniul militar, este clar că se va întâmpla”, a încheiat Winkler