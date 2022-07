EUROPAfest 2022, 1 – 9 iulie. Cool jazz într-o vară fierbinte

Opening Gala Concert i-a avut ca nume de afiș pe “Best guitarist” 2021 – Peter Autschbach | Germania și “Best Voice” 2019 – Samira Saygili | Turcia, Germania, care au susținut un concert de neuitat alături de artiști din Italia, Statele Unite și Indonezia.

Următoarele două seri au adus pe scena Sălii Auditorium a MNAR concertele Summertime Jazz și Italian Jazz Night. Cinci trupe de jazz diferite ca stil și abordare muzicală au transformat o seară de vară obișnuită într-o explozie de bucurie și culoare, o îmbinare de sunete eclectice, reușind să transmită pasiunea jazz-ului fiecărui spectator. Comunicarea s-a făcut atât dinspre scenă către spectatori, cât și invers prin aplauze intense, bis-uri, zâmbete și felicitări.

4 iulie a fost dedicat workshop-urilor. Directorul JazzFM Bulgaria, dl. Svetoslav Nikolov, a prezentat o temă de mare interes mai ales în epoca digitalizării și a comunicării intense “Efficient communication with media and establishing an emotional bond with the audience” , în timp ce bateristul australian Steve Wright pregătise un workshop tematic cu abordări practice “Tips for Playing in a Jazz Rhythm Section”.

Între 4 și 8 iulie urmează o nouă serie de concerte Nothing but Jazz, It’s Jazz Time, Jazz a Perfect Day si Best of Jazz care îmbină recitalurile cu sesiunile de jam session, pentru ca pe 9 iulie să sărbătorim cei mai buni artiști ai acestei ediții în cadrul Galei EUROPAfest.

Luigi Gageos, director EUROPAfest: “Sunt mândru că sunt liderul unei echipe de oameni deosebiți, buni profesioniști și plini de entuziasm, cu care am reușit să creăm și în 2022 o ediție complexă. Am realizat un line-up cu artiști din 23 de țări, care livrează conținut jazz-istic divers, atât ca stil, cât și ca abordare. La EUROPAfest se poate asculta cool jazz, hard bop, modal jazz, free jazz, bepop, world jazz sau jazz fusion. Agenda festivalului a fost gândită de așa manieră încât să ofere un aha muzical cu fiecare ocazie. Muzicieni consacrați evoluează alături de tineri artiști promițători, în concerte savuroase și jam session-uri creative. Sunt recunoscător că putem aduce în București jazz de asemenea valoare care să prezinte tendințele și direcțiile marilor scene internaționale. Nu ratați ultimele zile ale festivalului!”

În 2005, EUROPAfest a fost primul eveniment din România căruia Casa Regala i-a acordat Înaltul Patronaj, iar din 2015 a fost inclus pe lista celor mai apreciate festivaluri din Europa, primind titulatura Europe’s Finest Festivals.