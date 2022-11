Europa va fi lovită de o criză economică fără precedent. Prognoza care arată înfiorător

Economia mondială ar urma să evite intrarea în recesiune anul următor, însă cea mai gravă criză energetică de după 1970 va declanşa o încetinire semnificativă, iar Europa va fi cea mai afectată, a prognozat marţi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), care a adăugat că lupta împotriva inflaţiei ar trebui să fie principala prioritate.

Potrivit OCDE, ritmul de creştere a economiei mondiale ar urma să încetinească de la 3,1% în acest an, un avans uşor mai bun decât prognoza organizaţia în luna septembrie, până la 2,2% anul viitor, pentru a accelera la 2,7% în 2024.

Europa va fi cea mai încercată

„Nu prognozăm o recesiune, dar cu siguranţă ne aşteptăm la o perioadă de slăbiciune prelungită”, a declarat secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, la o conferinţă de presă la care au fost prezentate cele mai recente prognoze ale OCDE.

Organizaţia cu sediul la Paris a precizat că încetinirea economiei mondiale va afecta în mod inegal economiile, iar Europa va fi cea mai afectată, în condiţiile în care războiul din Ucraina are efecte asupra activităţii economice şi a dus la o explozie a preţurilor la energie.

Conform celor mai recente prognoze ale OCDE, economia zonei euro va înregistra un avans de 3,3% în acest an, pentru a încetini până la 0,5% în 2023, iar apoi să îşi revină pe un avans de 1,4% în 2024. Noile prognoze sunt uşor mai bune decât cele din luna septembrie, când OCDE miza în zona euro pe o creştere de 3,1% în acest an şi o încetinire până la 0,3% în 2023.

China va înregistra creșteri economice în 2023

Chiar şi în Europa previziunile sunt diferite, în condiţiile în care pentru Germania, o ţară a cărei industrie este puternic dependentă de importurile de energie din Rusia, OCDE se aşteaptă anul viitor la o contracţie de 0,3%. În schimb, Franţa, care este mult mai puţin dependentă de petrolul şi gazele ruseşti, ar urma să înregistreze anul viitor o creştere economică de 0,6%.

Economia americană ar urma să reziste mai bine, cu o creştere economică prognozată să încetinească de la 1,8% în acest an, până la 0,5% în 2023, pentru a creşte cu 1% în 2024. Anterior, OCDE se aştepta ca cea mai mare economie a lumii să înregistreze un avans de 1,5% în acest an, iar estimările pentru 2023 au fost lăsate nemodificate.

China, care nu este ţară membră a OCDE, este una dintre puţinele economii importante ale lumii care ar urma să înregistreze o accelerare a creşterii economice în 2023, după un val de carantine în acest an. Pentru gigantul asiatic, OCDE mizează pe o creştere de 3,3% în acest an şi un avans de 4,6% în 2023, faţă de estimările anterioare care prognozau o creştere de 3,2% în acest an şi un avans de 4,7% în 2023.

Când ar urma să scadă inflaţia

Pe măsură ce înăsprirea politicii monetare începe să îşi facă simţite efectele şi presiunile de pe partea preţurilor la energie se reduc, inflaţia în ţările OCDE ar urma să scadă de la mai mult de 9% în acest an, până la 5,1% în 2024.

„În ceea ce privește politica monetară, este necesară o înăsprire suplimentară în majoritatea economiilor avansate și în multe economii de piață emergente pentru a ancora ferm așteptările inflaționiste”, a spus Mathias Cormann.

În timp ce multe guverne au cheltuit deja foarte mult pentru a atenua inflația cu plafonarea prețurilor la energie, reduceri de taxe și subvenții, OCDE a spus că costul ridicat înseamnă că un astfel de sprijin va trebui să fie mai bine direcționat în viitor, scrie businesslive.co.