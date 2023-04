Sursă: Flynt | Dreamstime.com

Europa cumpără din ce în ce mai multă motorină din India. Însă combustibilul este produs din petrol rusesc

India inundă Europa cu produse rafinate din petrol rusesc. Potrivit datelor publicate de Reuters în martie, New Delhi a cumpărat de la Moscova 1,6 milioane de barili pe zi , în scădere de la 70.000 din martie 2022. Rusia a devenit astfel primul furnizor al țării, în ciuda costurilor de transport mai mari decât cele din statele vecine, cu o cotă care este acum aproape dublă față de cea a Arabiei Saudite, aflată pe locul doi în clasament. Din cauza sancțiunilor (care complică asigurarea mărfurilor și operațiunile de credit bancar pentru achiziționarea acestora), petrolul rusesc este vândut sub cotațiile pieței. Acest lucru permite rafinăriilor indiene să îl prelucreze și să revândă în Europa produsele obținute, acumulând profituri mari. Înainte de invazia Ucrainei, Europa importa 154.000 de barili de motorină și combustibil pe zi pentru avioanele din India. Astăzi, achizițiile depășesc 200.000 de barili. 30% din motorina rafinată în India ajunge în Europa, comparativ cu procentul de 22% de acum un an. Principalii cumpărători europeni sunt Franța, Turcia, Belgia și Țările de Jos.