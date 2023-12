Euro 2024: Ceremonia de tragere la sorți, întreruptă de un eveniment bizar. Situație stânjenitoare la Hamburg

Extragerea EURO 2024 a fost marcată de o farsă atipică pentru un eveniment de o asemenea anvergură. La finalul evenimentului un youtuber și-a asumat ”meritele” pentru farsa care probabil va rămâne în istoria fotbalului.

Jarvo 69, pe numele său adevărat său adevărat Daniel Jarvis susține susține că se face responsabil pentru sunetele desprinse dintr-un film pentru adulți care s-au auzit în timpul transmisiunii.

Deși prezentatorii evenimentului au încercat să ignore sunetele, care de altfel au fost auzite de milioanele de telespectatori, la un moment dat au început să zâmbească. Autorul farsei la nu este la prima ispravă de acest gen. În timpul transmisiunii meciului din Cupa Angliei dintre Wolverhampton Wanderes și Liverpool din luna ianuarie a acestui an.

Jarvo 69 și-a scos telefonul din buzunar, a format un număr și câteva secunde mai târziu sunetele buclucașe au fost auzite pe transmisiunea postului britanic de televiziune BBC. Toată întâmplarea a fost transmisă pe contul personal de Twitter al utilizatorului Jarvo pe numele său adevărat Daniel Jarvis.

Aceeași poveste s-a întâmplat și la tragerile EURO 2024 de sâmbătă. Mândru de isprava lui, Jarvis a transmis pe rețeaua de socializare X următorul mesaj. „Am fost la tragerea la sorţi a Euro, ne-a observat cineva? Mi-am lăsat telefonul acolo cu o mulţime de videoclipuri obraznice pe el şi cred că Brian Laudrup l-a găsit.”

David Silva trying not to smirk when he hears the sex noises in the background of the Euro 2024 draw 😭😭😭 pic.twitter.com/Tt7VlKPRYj

— Will (@willreyner) December 2, 2023