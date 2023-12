Mihai Stoichiță, martor la momentul stânjenitor de la tragerea la sorți pentru Euro 2024

Euro 2024. Tragerea la sorți de la Hamburg unde România și-a aflat adversarii pentru Euro 2024 a produs momente bizare și stânjenitoare. Pe fundalul tragerii la sorți, zgomote de natură sexuală s-au auzit prin difuzoarele încăperii.

Gemete de natură sexuală la tragerea la sorți pentru grupele Euro 2024

Imediat după ce Elveția a fost repartizată în grupa Scoției, a Ungariei și a țării gazdă Germania, pe fundal au început să se audă unele zgomote de natură sexuală. Pe Twitter, scenele s-au distribuit rapid.

Mihai Stoichiță a fost martorul acestor evenimente. Oficialul federației a mărturisit că nu a înțeles zgomotele care s-au auzit timp de câteva minute la tragerea la sorți a Campionatului European.

Când a aflat ce era cu adevărat, Mihai Stoichiță a reacționat:

„Eu nu am auzit asta. Îți dau cuvântul de onoare. Am fost în sală, dar nu mi-am dat seama. Chiar am întrebat. Multă lume spunea că e un copil care… Ce să caute un copil mic la tragerea la sorți la Campionatul European? Mă gândeam”, a spus directorul tehnic al FRF.

Mihai Stoichiță era cu gândul în altă parte în timpul momentului stânjenitor

Stoichiță s-a lămurit abia a doua zi care a fost farsa:

„Da. Am citit azi cum îl cheamă pe-ăla Jarvo, dar putea fi făcut ca la rebus: Javră. Cum să te lămurești? Eu eram cu gândul la bile, la altele”, a mai spus acesta.

Momentul a devenit viral în spațiul online, iar pe Twitter au apărut zeci de video-uri cu momentul:

„Tocmai am auzit sunete ciudate la BBC, la tragerea la sorți a Euro 2024? Sau am luat-o razna?”, a comentat un utilizator.

„Cine a pus sunetele de sex la Euro 2024 în direct e o legendă”, a spus un alt utilizator.

Giorgio Marchetti, secretarul general al UEFA, deranjat de farsa pusă la cale

Giorgio Marchetti, secretarul general al UEFA, și-a dat imediat seama că ceva e în neregulă. A luat cuvântul, în încercarea de a aduce clarificări:

„Este un zgomot aici care… Acum s-a oprit. Nu mai e niciun zgomot”, a spus oficialul.

Momentul s-a tot repetat, de fiecare dată când o echipă era extrasă și urma să fie repartizată într-o grupă.

În sală, Julian Nagelsmann, selecționerul Germaniei, ca și alte figuri cunoscute prezente la tragerea la sorți nu și-au putut masca zâmbetele la auzul respectivelor sunete cu tentă sexuală. Brian Laudrup, care era pe scenă, s-a abținut cu greu să nu izbucnească în râs.