Euro 2024. Cehia și Georgia, meci egal. Ambele echipe au șanse mici de calificare

Euro 2024. Selecționatele Cehiei și Georgiei au încheiat la egalitate într-un nou meci din grupa F. Partida s-a desfășurat pe Volksparkstadion din Hamburg., iar ambele echipe au reușit primele puncte la acest turneu.

Af fost primul meci în care s-au confruntat echipele Cehiei și a Georgiei, în istoria fotbalistică. Deși georgienii sunt debutanți într-un turneu european, au fost cei care au deschis scorul.

Georgia, debutantă la un turneu final, a deschis scorul prin Georges Mikautadze în minutul 45+4 din penalty, în meciul de Euro 2024. Egalarea cehilor a venit în repriza secundă, în minutul 59, prin Patrik Schick. Jocul a fost destul de bun, cele două echipe făcând eforturi pentru a se impune. Cehia a fost mult mai periculoasă, dar s-a văzut condusă la finalul primei reprize.

Portarul Georgiei, Ghiorghi Mamardaşvili, s-a remarcat încă din primele minute ale meciului de la Euro 2024. El a respins şuturile lui Adam Hlozek (minutul 3) şi Patrik Schick (minutele 3 şi 4). Totodată, arbitrul Daniel Siebert a anulat, în urma consultării VAR, golul înscris în minutul 23 de Hlozek. Fotbalistul ceh a înscris după ce a atins mingea cu mâna, involuntar.

O altă fază, la poarta Georgiei s-a încheiat fără emoții pentru portarul Mamardaşvili, după ce Vaclav Cerny a finalizat slab un un-doi. De partea cealaltă, cehul Vladimir Coufal a fost aproape de autogol la o acţiune a lui Anzor Mekvabişvili, jucătorul Universităţii Craiova (36).

Georgia a deschis scorul la primul său şut pe spaţiul porţii, în meciul disputat cu Cehia la Euro 2024. Georges Mikautadze a transformat în minutul 45+4 un penalty dictat după un henţ comis de Robin Hranac. Lovitura de la unsprezece metri a fost arătată în urma consultării VAR.

Mikautadze a marcat şi în primul meci al Georgiei la Euro 2024, pierdut în faţa Turciei (1-3). Atacantul joacă la echipa franceză Metz, antrenată de românul Ladislau Boloni. Este al doilea jucător care înscrie în primele două meciuri din istoria naţionalei sale la Campionatul European, după galezul Gareth Bale în 2016, informează site-ul UEFA.

Cehia a fost la un pas de egalare în puţinul timp rămas din prima repriză. Portarul Mamardaşvili a fost din nou providenţial în faţa lui Schick (45+5).

În a doua repriză Georgia a jucat în așteptare și a fost mai periculoasă. Ghiorghi Ţitaişvili (48), dar mai ales prin Mekvabişvili, servit de vedeta Hvicea Kvaraţhelia după un contraataac rapid (57), erau să ridice scorul pe tabela de marcaj. În replică, Cehia a egalat prin Schick. Fotbalistul ceh a trimis cu pieptul mingea revenită din bară după lovitura de cap a lui Ondrej Lingr la un corner (59).

Cehia a încercat să preseze, în meciul cu Georgia, însă fără să mai înscrie. Krejci a avut şansa golului la un corner (61), iar după cinci minute Mamardaşvili a respins şutul lui Matej Jurasek. Fotbalistul, introdus în repriza a doua, a avut o evoluţie bună. Schick, accidentat, a fost înlocuit în min. 68 de Chytil, care a avut şi el şansa golului (77). Portarul georgian s-a remarcat încă o dată la un şut al lui Lingr (78).

Mamardaşvili a fost cel mai bun jucător de pe teren, în timp ce Kvaraţhelia a ieşit destul de rar în evidenţă. Fotbalistul lui Napoli a părăsit terenul şchiopătând în min. 82. Georgia putea da lovitura la ultima fază, dar Saba Lobjanidze a irosit o ocazie uriaşă pe contraatac (90+5).

Georgia şi Cehia au acumulat câte un punct şi păstrează şanse de calificare în optimi de finală la Euro 2024. În celălalt meci al Grupei F, Portugalia şi Turcia se înfruntă sâmbătă de la ora 19:00. În ultima etapă din faza grupelor, pe 26 iunie, de la ora 22:00, vor avea loc meciurile Portugalia - Georgia şi Cehia - Turcia.

