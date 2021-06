Stadionul „Puskás Aréna” din Budapesta e unicul loc de la Euro 2020 în care toate biletele au fost vândute. Iată câteva detalii despre cele două combatante care se confruntă.

Portugalia, țara fado-ului și a surfului

Țara care l-a dat lumii fotbalului pe starul Ronaldo este una dintre cele mai vechi țări ale lumii, cu granițe neschimbate încă din 1279. Lisabona este a doua cea mai veche capitală europeană, după Atena. Cea mai veche librărie din lume se află în Lisabona, livraria Bertrand, deschisă în anul 1732.

Portugalia bate un record și la capitolul celei mai vechi alianțe diplomatice din lume. Alianța cu Anglia a fost semnată în 1373 și este încă în vigoare. Țara este unul dintre cele mai bune locuri de surf de din lume, cu o zonă de coastă care se întinde pe 800 km. Este cunosscută pentru că are 364 zile de surf. Fado (care înseamnă “soartă” în portugheză) se află în patrimoniul mondial UNESCO. Este o muzică populară tristă, cântată de oamenii de rând. Își are originea in mediul urban din Lisabona. Una dintre interpretele de fado emblematice a fost Cesaria Evora, care a concertat în România de mai multe ori.

Ungaria, țara spa-urilor și a lui Houdini



Ungaria se mai numește și țara spa-urilor, grație celor 450 de spa-uri şi băi publice. Cultura scăldatului în această zonă a existat încă din vremea romanilor. Erich Weisz, cunoscut ca iluzionistul Harry Houdini, s-a născut la Budapesta în 1874 înainte de a-şi câştiga faima evadând din cătuşe, strânsori şi celule pline cu apă.

Dacă ajungi în Ungaria şi vrei să ciocneşti o sticlă sau un pahar cu bere cu cineva, vei fi privit ciudat pentru că ungurii nu au acest obicei. Legenda spune că, după înfrângerea Revoluţiei ungare din 1848 de către habsburgi, 13 generali maghiari au fost executaţi, iar după fiecare execuţie austriecii ciocneau pahare cu bere.

Inaugurat în 1896 de către împăratul Franz Josef, metroul din Budapesta este a doua cea mai veche linie de cale ferată electrică subterană din lume, după cea din Londra. Prima linie de metrou din Budapesta avea o lungime de 3,7 km și11 staţii.

Tot în capitala Ungariei se găseşte şi cel mai mare sistem de peşteri geotermale, Budapesta fiind construită pe un labirint alcătuit din circa 200 de încăperi subterane. Ungaria se poate lăuda și cu o prăjitură foarte populară, tortul doboș.