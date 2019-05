Eugen Tomac spune că PMP va susține o motiune de cenzură. Ce a stabilit cu PNL, USR si UDMR

Eugen Tomac, europarlamentar și președinte PMP, a declarat miercuri că Partidul Mişcarea Populară va susţine o moţiune de cenzură. El a spus că a discutat deja cu liderii PNL, USR și UDMR pentru ca săptămâna viitoare să demareze acest demers.





Tomac a afirmat la Colegiul Național al PMP, că o moțiune de cenzură, în condițiile actuale, este "absolut necesară". "Noi vom susţine o moţiune de cenzură. Am şi discutat cu liderii USR, PNL şi UDMR pe acest subiect, sper ca săptămâna viitoare să fim capabili să facem acest demers, pentru că este absolut necesar. Programul de guvernare al lui Liviu Dragnea a intrat la apă. Semnalul pe care l-au dat cetăţenii şi PSD-ului şi societăţii în ansamblu ne obligă să măturăm Guvernul Dăncilă de la Palatul Victoria, pentru că este un guvern slab şi inutil pentru ţară. (...) România are nevoie rapid de un guvern, de oameni responsabili, care să guverneze pentru România. La ora actuală, partidul principal de guvernare nu este în stare să asigure şi să dea ţării un Guvern capabil să scoată ţara din această criză politică în care am intrat", a precizat Tomac, după Colegiul Naţional al PMP.

Cum arata iubita lui Liviu Dragnea in liceu: Era o FIGURANTA. FOTO

Pagina 1 din 1