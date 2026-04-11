Eugen Rădulescu despre Bolojan: A luat o economie ajunsă în pragul prăbuşirii

Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, a declarat că premierul Ilie Bolojan nu merită porecla „Ilie Sărăcie”, apărută în spațiul public pe fondul măsurilor bugetare și al reducerilor adoptate pentru redresarea finanțelor României. Oficialul BNR a susținut că șeful Guvernului a preluat o economie ajunsă în pragul prăbușirii și a reușit să reducă deficitul bugetar peste nivelul promis, în condițiile în care scăderea economică nu a fost atât de severă pe cât ar fi putut fi.

Întrebat dacă Ilie Bolojan merită porecla „Ilie sărăcie”, Eugen Rădulescu a respins categoric această caracterizare și a spus că rezultatele obținute de premier în plan bugetar nu justifică un asemenea calificativ.

„Doamne-fereşte, nu, câtuşi de puţin! Este un om care a luat o economie ajunsă în pragul prăbuşirii şi a reuşit nu numai ca să reducă deficitul bugetar mai mult decât a promis anul trecut şi vedem ce se va întâmpla anul acesta, dar a făcut-o în condiţiile în care scăderea economică nu a fost nici pe departe aşa de mare cum ar fi putut să fie. Nu, nici vorbă. Cred că, având în vedere şi constrângerile de ordin politic, ceea ce a făcut el este foarte bine, meritoriu”, a declarat Eugen Rădulescu la Digi24.

Declarația a venit în contextul în care, în spațiul public, criticii lui Ilie Bolojan, nemulțumiți de constrângerile bugetare și de reducerile operate pentru a redresa bugetul României, i-au atribuit porecla „Ilie Sărăcie”.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, l-a atacat recent pe premierul Ilie Bolojan, lider al PNL, și l-a acuzat de lipsă de empatie. Social-democratul a spus că premierul „nu are nicio treabă cu economia” și a susținut că măsurile luate de acesta nu ajută la relansarea economiei, ci, dimpotrivă, au împins-o în jos.

„Eu îmi fac autocritica și spun că n-am anticipat – și îmi cer scuze pentru asta -, eu n-am anticipat o componentă: faptul că Ilie Bolojan nu are nicio treabă cu economia. Modul în care conduce și măsurile pe care le ia nu au nicio treabă cu a relansa, să spunem, economia, fiindcă economia României, în acest moment, are nevoie de măsuri de relansare. Ba chiar din contră, tot ceea ce a făcut a dus economia în jos.

Și o să vedem și lunile viitoare cum toți indicatorii macroeconomici vor fi de acest tip, cu minus”, a afirmat Grindeanu.

În continuarea criticilor sale, Sorin Grindeanu a declarat că unei guvernări îi lipsește ceva esențial atunci când se concentrează doar pe cifre și ignoră oamenii. El a spus că executivul nu ar trebui să guverneze pentru calcule și nici pentru a da bine în fața băncilor.

„Mai lipsește ceva. Empatie. Când guvernezi, guvernezi pentru oameni, nu guvernezi pentru niște tabele în Excel care pot să îți dea bine astăzi și mâine să îți fie altcumva. Nu guvernezi ca să dai bine în fața, nu știu, băncilor. Care, apropo de bănci, anul trecut au avut cel mai mare profit din istorie, în România. Și atunci vom face consultare internă și vedem care este drumul nostru”, a adăugat Grindeanu.