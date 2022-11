Eugen Neagoe, despre plecarea de la Dinamo. Cine i-a vrut răul. „Știu cine a orchestrat totul. Sunt persoane fără omenie”

Eugen Neagoe (55 de ani) a stat 4 meciuri pe banca lui Dinamo, în perioada iulie-august 2019, și a plecat din cauza suporterilor. Actualul antrenor de la U Cluj a declarat că nu vrea să mai audă de Dinamo și că nu mai are încredere în această echipă. El a povestit că este dezamăgit de fani, dar și de performanțele fotbaliștilor.

Neagoe a povestit că știe deja cine l-a sabotat și că multe persoane din echipă i-au vrut răul. „Eu știu foarte bine cine a orchestrat situația, cine a montat acei suporteri contra mea, știu foarte bine cine era în spatele lor… Niște oameni cărora nici nu vreau să le pronunț numele. Dacă-i voi ierta? Din punctul meu de vedere, nu au niciun pic de omenie. Cei ce doresc să facă rău altora…”, a spus antrenorul.

El a mai declarat că nu vrea să mai audă de suporterii și colegii care l-au sabotat. Neagoe a subliniat că acțiunile lor au arătat că nu merită să se numească nici măcar oameni.

„Nici n-o să vorbesc, n-o să le pronunț numele, dar nici nu pot trece peste. În primul rând, trebuie să fim oameni, înainte de orice. Acele persoane, din punctul meu de vedere, nu sunt oameni. M-am întâlnit și în București cu fel de fel de suporteri ai lui Dinamo, niciodată n-am avut vreo problemă. Niciodată nu mi-au reproșat nimic, din contră, am vorbit deschis. Spuneau că știau și ei bine ce mi s-a întâmplat”, a precizat Eugean Neagoe.

Neagoe nu mai are încredere în Dinamo

El a mai declarat că nu o vede pe Dinamo în SuperLiga 1 după acest sezon și că nu s-ar mai întoarce niciodată la această echipă. Neagoe a preferat să nu critice formația alb roșie, dar a precizat că nu merita să aibă parte de atâtea momente neplăcute.

„În acest moment, nu! În acest campionat, nu! Este punctul meu de vedere. Nu văd cum Dinamo ar putea reveni în prima ligă, din păcate pentru cei de acolo”, a spus Neagoe despre șansele Dinamo în SuperLiga 1. „Nu! Pentru ceea ce am trăit în acele momente, nu! Nu numai eu, dar nici familia nu ar fi de acord pentru tot ceea ce mi s-a întâmplat. A fost un lucru urât, nu meritam”, a mai declarat el despre revenirea în echipă, potrivit GSP.