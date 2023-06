Eugen Cristea se retrage din viața publică. Actorul a fost uitat de români după o carieră impresionantă

Eugen Cristea s-a făcut remarcat în emisiunea „Feriți-vă de măgăruș”, dar și în rolurile sale din filme. Cu toate astea, actorul a fost uitat de public, producători și regizori după ani de aplauze și reușite. El a mai spus că se simte neputincios și dezamăgit.

„Plin de dezamăgiri, vă anunț, după o judicioasă analiză, că mă retrag din viața artistică. Dezamăgit de două firme de dublaje de desene animate (aruncat la gunoi după 16 ani de colaborare neîntreruptă), dezamăgit de un coleg actor-regizor pe care l-am ajutat în trei spectacole, în roluri nesemnificative, dezamăgit de directorii TNB, care nu m-au distribuit nici măcar în vreun spectacol-lectură, dezamăgit de nenumărate castinguri date inutil, dezamăgit de cel mai bun prieten care m-a eliminat dintr-o colaborare de peste opt ani la o revistă de succes, dezamăgit de gașca de la radio, după o colaborare începută din anul 1961, gașcă ce m-a trecut pe lista neagră, dezamăgit de un interpret cu care colaborăm de peste șase ani… E prea mult pentru un singur om care nu a făcut rău nimănui. Niciodată. Nu-mi doresc o nouă internare pentru depresie. Așa că urez cele bune prietenilor (puțini) și dușmanilor (mulți). Sănătate!”, a scris Eugen Cristea pe pagina lui de Facebook.

Eugen Cristea se revoltă

Eugen Cristea a mai spus că ar putea să scoate la iveală multe detalii despre oamenii care i-au făcut rău, dar că are lucruri mai bune de făcut. Actorul a declarat că vrea să tragă un semnal de alarmă și să schimbe ceva în societate.

„Am vrut să trag un semnal de alarmă apropo de ce se întâmplă cu o anumită categorie, care este valabilă și pentru alții. Nu se poate ca zeci de ani să fii talentat și bun și dintr-o dată să nu mai exiști. Nu așa se procedează într-o societate normală. Sigur că nu am pretenții de la un stat, care e și de rahat datorită conducătorilor. Exact asta am vrut să arăt, tot ceea ce este scris acolo este perfect adevărat. Am dovezi. Eu nici n-am dat nume, că asta se așteaptă, scandalul. Nu le fac reclamă pe pielea mea. Am primit niște mesaje chiar foarte frumoase după această postare și au început să mă cheme și la TV, dar ei caută scandalul, asta-i cu totul altceva. Asta le aduce audiență. Ei aveau ca tema depresia. Însă le-am spus, că să ne înțelegem bine, că nu e vorba de depresie, ci de revoltă”. a spus Eugen Cristea.