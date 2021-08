Eșecurile ministrului Justiției. A rămas „ca-n gară” și cu Dosarul 10 august și cu Seția Specială. Stelian Ion reclamă presiuni

Te-ai fi așteptat ca ministrul Justiției, reprezentantul USR în guvern, să aibă un punct de vedere în legătură cu ce s-a întâmplat în Piața Victoriei în urmă cu 3 ani, în vremea „ciumei roșii”. Atunci, circa 500 de manifestanți au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au fost bătuți și gazați de trupele Jandarmeriei. Stelian Ion s-a mulțumit să ne spună de ce a mers el atunci în Piață, nu și ce a făcut ca ministru, când a văzut că la parchete se vântură ancheta și se plimbă dosarul.

Destul de ciudat penru un demnitar aflat într-o asemenea funcție, ministrul Justiției a început prin a se plânge în fața microfonului că simte că este supus unor presiuni. Desigur, nu se pune problema că presiunile ar veni din partea lui Dragnea, Ciolacu, Cîțu sau Orban. Singurul care s-a arătat nemulțumit de activitatea ministrului Stelian Ion, fiind, de fapt, o porta-voce a societății, a fost președintele Klaus Iohannis. Acesta îi transmitea un mesaj clar, scriind pe pagina sa de Facebook, în 4 martie 2021:

„Solicit ministrului Justiției să explice public de urgență cum s-a ajuns în situația ca dosarul vizând evenimentele din 10 august 2018 să fie clasat. Românii au tot dreptul să știe cine sunt cei vinovați de actele de violență împotriva manifestanților pașnici. Lucrurile nu se pot încheia aici și de aceea am cerut ministrului Justiției și ministrului de Interne să găsească soluțiile pentru ca adevărul în legătură cu 10 august să fie aflat, iar cei responsabili să răspundă”.

După 3 ani nu se găsise niciun vinovat, iar dosarul fusese clasat de un procuror DIICOT.

Pe 16 aprilie, Curtea de Apel București a hotărât să redeschidă Dosarul „10 august”. Un protestatar rănit la picior de o grenadă a jandarmilor a cerut în instanţă anularea clasării dispuse de DIICOT. Magistrații au motivat că „procurorul DIICOT nu a audiat nicio persoană vătămată, niciun suspect și niciun martor – cu excepția martorilor Dan Carmen Daniela, Cliseru Speranța, Bădulescu Aurelian și Mastan Alin Ionel”. Procurorul DIICOT Doru Stoica s-a apărat, spunând că aceste demersuri procedurale au fost realizate înainte, de către procurorii Secției Parchetelor Militare.

Ministrul Justiției nu a ieșit să lămurească situația, măcar să explice cum de s-a ajuns aici și ce se întâmplă acum cu dosarul.

Azi, în studioul de radio RFI, ministrul Ion s-a dus să se plângă și să se scuze de ce nu-i iese nimic ca manager al Justiției. A fost mai mult USR-ist decât om al Dreptului.

S-a agățat de întrebarea reporterului RFI România dacă simte că există o ofensivă împotriva sa, în contextul desfiinţării Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, și a răspuns cu adâncă tristețe.

„Simt presiunea asta…”

„Aş putea spune că simt presiunea asta, dar avantajul meu este acela că nu mi-am dorit în mod special să am această funcţie, să deţin această funcţie, nu voi face compromisuri de natură să regret la un moment dat doar pentru a păstra funcţia. Deci, sunt foarte relaxat din punctul ăsta de vedere. Oricâte discuţii vor fi pe tema asta, voi face exact ce îmi dictează conştiinţa şi ceea ce cred că este corect pentru justiţie. De aceea am intrat şi în politică, de aceea am mers şi pe 10 august alături de diaspora în piaţă, de aceea am ieşit şi la Ordonanţa 13. Am ieşit pentru nişte principii şi sunt foarte ferm în poziţia pe care o am, alături de colegii mei din USR-PLUS”. a spus Stelian Ion.

Apoi, ministrul pasează responsabilitatea desființării SIIJ altora și îl invocă și pe președinte, ca unul dintre factorii care-l presează.

„Indiferent de discuții, din punct de vedere instituțional și juridic, problema este în Parlament. Pe de altă parte, sigur că politic ne vom implica în continuare și trebuie să ne implicăm cu toții, dar și discuțiile cu domnul președinte sunt importante și probabil la următoarele întâlniri vom discuta aceste aspecte, e foarte important. Din moment ce a ridicat public acest subiect, este clar pentru mine că își dorește o rezolvare foarte rapidă și atunci trebuie să vedem care ar fi soluțiile”.

Ce așteptări are președintele Iohannis de la ministrul Justiției

Săptămâna trecută, preşedintele Klaus Iohannis s-a declarat nemulţumit că unele reforme nu au fost realizate de coaliţia de guvernare.

” Vă daţi seama că o astfel de coaliţie are nevoie de timp până se rodează, până când mecanismele funcţionează foarte bine. Şi având în vedere de unde am pornit, pot să spun, da, coaliţia funcţionează, dar nu funcţionează perfect. Mai sunt multe lucruri care nu funcţionează. Bunăoară, SIIJ nu a fost desfiinţată, chit că toată lumea s-a lăudat că aşa va face, dar ministrul Justiţiei nu a găsit încă calea potrivită, legile justiţiei – nici nu există un proiect acceptat în coaliţie şi sunt eu nemulţumit de aceste lucruri şi sunt şi alte şi alte reforme care au fost promise şi deocamdată auzim că se întâlnesc şi se discută. Mai este mult de lucru, dar această formulă eu sunt convins că poate să funcţioneze”, a spus președintele Iohannis.