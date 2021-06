Tudose spune că Guvernul tocmai a ratat alocarea primei rate de patru miliarde de euro, care se vor plătit în cursul săptămânii viitoare, din Planul Național de Redresare și Reziliență

”Guvernul Cîțu a căzut prima evaluare, la Bruxelles, a Planului Național de Redresare și Reziliență. După ce a fost trimis cu întârziere, mai e și prost făcut, așa cum am tot avertizat: obiective aruncate cu furca, cifre care se bat cap în cap, date insuficiente etc. Săptămâna viitoare, Comisia Europeană va aproba primele planuri depuse, ceea ce înseamnă că țările respective vor primi rapid prefinanțările de 13%. Deci România tocmai ratează încasarea a 4 miliarde de euro, gura de oxigen de care are atâta nevoie. Unii vor fi cu banii, ai lui Ghinea cu rescris proiecte, doar-doar reușesc la restanță… Ne mai permitem, ca țară, să continue batjocura asta de guvernare? Demisia, incompetenților! La gargară primii, dar la temele cruciale ale anului – PNRR și vaccinare – ne-ați adus în coada Europei!”, susține Tudose.

Cîțu răspunde pe Facebook

Premierul în funcție, Florin Cîțu a scris, tot pe Facebook, că PNRR nu a fost respins și nici retrimis.

„Spulber un fake news de la prima oră. PNRR nu a fost respins. PNRR nu a fost retrimis”, a scris Florin Cîțu, pe pagina sa de socializare, vineri dimineață.

Comisia Europeană a făcut mai multe observații în privința Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) întocmit de oficialii din România. Deja, acest plan s-a întors de două ori de la Bruxelles, chiar și acum conține multe greșeli și inexactități.

„Este o situație fără precedent pentru țara noastră pentru că s-a spus de la început că dacă nu vom reuși să accesăm acest Plan Național de Redresare și Reziliență, dacă nu prindem acest tren al celor 30 de miliarde de euro, România nu va mai putea niciodată modernizată – este ultimul tren. Și pare că nici aici, la ultima strigare, nu ne-am putut concentra așa cum trebuie”, a spus Radu Tudor la Antena 3.

Comisia Europeană atrage atenția că suma de 100 de miliarde de euro pe care o solicită pentru un proiect în domeniul educației nu este clară. Mai exact, deoarece planul național prevede 29 de miliarde, nu poate să aibă o subcomponentă de 100 de miliarde de euro.