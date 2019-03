Câte nuanțe de gri are eșecul? Brexit cu repetiție, în prag de blocaj total

Brexit. Parlamentul britanic a respins pentru a doua oară acordul negociat în baza liniilor roșii formulate de către premierul conservator Theresa May cu Uniunea Europeană.





De această dată recordul de 230 voturi împotriva ca diferență din ianuarie nu a fost bătut, marți ecartul împotriva proiectului negociat a fost de doar 149 de voturi. Dar cine mai măsoară nuanțele de gri ale eșecului? Tot eșec dramatic se numește, în Parlamentul de 650 locuri ale Marii Britanii.

Rezultatul era previzibil și marchează un început negru pentru Theresa May, care riscă să nu termine săptămâna ca prim ministru. E adevărat că ziua de miercuri, cu votul pentru a părăsi UE fără acord, este unul crucial prin efectele dure, imprevizibile în cazul unei vot nescontat. Toate testele făcute până acum în Parlamentul de la Londra au relevat că există o majoritate împotriva plecării dezordonate și fără acord, dar calculele trebuie făcute pe orice variantă.

Dacă varianta respectă voturile anterioare-consultative – și respinge un no deal, mai rămâne dezbaterea de joi care este crucială. Practic doamna May și-a epuizat cărțile și credibilitatea politică și Parlamentul preia responsabilitatea, prin voința direct exprimată la voturi succesive. Și propunerea de a ieși din UE cu acordul negociat a fost respinsă, dar și plecare fără nici un acord vor fi căzut la vot. Iar amânarea va trebui explicată, cu câteva opțiuni ce nu o mai includ pe doamna May ca premier: varianta prăbușirii guvernului, prin absența partenerului de discuție pentru UE, poate motiva amânarea prin nevoia de constituire a unei noi majorități, cu un nou premier sau chiar alegeri anticipate; apoi recursul la un nou referendum pentru a inversa votul pentru Brexit, ar putea justifica amânarea; în fine, negocierea unui nou acord, pe cu totul alte baze, ar putea fi un motiv acceptabil pentru cele 27 de state ale UE.

Până una-alta, singura variantă alternativă de acord aparține laburiștilor lui Jeremy Corbyn, și vorbește despre Uniunea vamală, acces la piața unică și respectarea drepturilor și libertățile europenilor. O variantă de soft Brexit, care respectă promisiunile din campania pentru ieșirea din UE. Dar cum propunerea vine de la Laburiști, din opoziție, tare mi-e frică de eșecul la vot. Dacă nici această variantă nu e acceptată și alta nu e pe masă, sunt câteva opțiuni: fie Marea Britanie rămâne blocată între ușile Uniunii Europene, nici afară, nici înăuntru, nici cu acord, nici fără acord, amânată dar fără o perspectivă de a renegocia ceva; fie varianta alegerilor anticipate intră în discuție.

Evident că mai există și varianta de retragere cu totul din articolul 50 al Tratatului de la Lisabona, respectiv cel care notează ieșirea din UE, pe care Regatul o poate anula unilateral. Doar că nu se poate juca cu focul: odată retrasă cererea, nu poate reveni prea curând la ea, deci britanicii chiar rămân fără Brexit. Iar această variantă, chiar dacă e susținută majoritar în stradă și în sondajele de opinie, nu același lucru se petrece în Parlament, unde doar naționaliștii scoțieni și grupul nou format din 3 disidenți conservatori și 8 laburiști pro-europeni o susține deschis.

Kovesi, DECIZIE de ultima ora! Ce a cerut dupa ce a fost anchetata din nou la Parchet

Pagina 1 din 2 12