Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) va trebui renegociat cu Comisia Europeană. Autoritățile de la Bruxelles au respins o parte din propunerile cu care a venit Guvernul Cîțu. Informația a fost prezentată de vicepremierul Dan Barna.

Liderul USR-PLUS a anunțat că oficialii Comisiei Europene au transmis autorităţilor române că nu sunt de acord cu propunerile legate de investiţii prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă pentru realizarea unor sisteme de irigaţii. Aceasta, a precizat Dan Barna, din cauză că aceste aspecte nu țin de redresarea după pandemia de COVID-19.

„Unele dintre teme au fost acceptate, despre alte teme Comisia Europeană a spus: «dom’le, cred că vă sunt necesare, dar nu vă dăm bani din PNRR pentru asta». Irigaţii (ca exemplu – n.r.). Ei au zis nu este o reformă care ajută la rezilienţă după COVID, pentru că acest instrument la nivel european a fost gândit ca instrument prin care statele să se repună pe picioare după criza COVID. Şi unele teme sunt acceptate, alte teme…”, a declarat Dan Barna.

Eșec în negocierile de la Bruxelles

Potrivit spuselor sale Comisia Europeană nu este de acord cu anumite alocări financiare, considerând că sunt prea mari și nici nu se încadrează în obiectivul urmărit.

„Nu e vorba că nu ne dau bani deloc. La unele au spus că e alocarea prea mare şi sunt dispuşi să dea sume mai mici. Avem în continuare discuţia legată de acceptarea componentei de infrastructură, care pentru noi e de viaţă şi de moarte. E discuţia în curs. Nu au respins, dar e o discuţie în curs legată de calibrare”, a afirmat Dan Barna, la TVR.

Acesta a menţionat că nu au fost „eliminate complet” propunerile privind alocările financiare pentru realizarea sistemelor de irigaţii în România. Însă Comisia Europeană a comunicat deja că nu va accepta propunerile aşa cum au fost ele formulate de autorităţile române. El a menţionat că se vor aloca bani pentru irigaţii din bugetul naţional.

PNRR va trebui refăcut la Guvern

Vicepremierul a menţionat că zilele următoare vor avea loc întâlniri în cadrul Guvernului în care se va rediscuta Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

„Noi oricum am mers cu 40 de miliarde, sunt undeva 29 în realitate, aproape 30. Pachetul cu care am mers era undeva la 40 de miliarde, ştiind că vor fi bucăţi pe care Comisia va solicita să fie modificate sau reduse şi atunci am mers cu o propunere de supracontractare tocmai ca să avem din ce tăia. Cum e logic, toate statele fac asta. (…) În următoarele două săptămâni, jumătatea lui mai, vom avea o formă consolidată care să fie propusă”, a mai declarat viceprim-ministrul.

Acesta a menţionat că România nu este singura ţară care nu a finalizat propunerile pentru PNRR.

„Sunt doar câteva ţări care l-au finalizat pentru că în toate statele sunt exact aceleaşi discuţii pe care le avem şi noi, toată lumea vrea să pună ca în pomul de Crăciun”, a adăugat Barna.