Eroina cu „mâini de aur”. A reușit, în premieră regională, o operație pe creier într-un București măturat de bombardamente violente!

Cum a reușit marele medic român Sofia Ionescu-Ogrezeanu, performanța în Bucureștii negrei primăveri a anului 1944? Aviația americană lovise puternic Capitala? Se consideră că ea a realizat prima operație pe creier în Sud-Estul Europei acum 81 de ani.

Secolul XX avea să fie și el unul în care femeile din România au reușit premiere mondiale. Un nume de referință rămâne cel al Sofiei Ionescu Ogrezeanu. Aceasta s-a născut la 25 aprilie 1920, în Fălticeni, județul Suceava. Tatăl său. Constantin era casier al Băncii Naționale din localitate, iar mama, Maria era bucovineancă, plecată în anii războiului în Moldova.

A urmat școala primară în Fălticeni, tot aici începând gimnaziul și liceul (șase ani) continuând apoi la Școala Centrală de Fete ”Marica Brîncoveanu” din București (2 ani).

S-a înscris la Facultatea de Medicină din București. A făcut un prim stagiu în oftalmologie, în 1942, un al doilea pe medicină rurală, la Baia, Fălticeni în 1943, însă a manifestat o apetență remarcabilă pentru neuro-chirurgie. La 15 octombrie 1943 a început stagiul de neurochirurgie în cadrul spitalului 9 din București, făcând echipă cu reputații medici Dimitrie Bagdasar, Constantin Arseni, Ionel Ionescu, acesta din urmă devenindu-i ulterior chiar soț.

În 1944, a reușit cu succes, deși era studentă în anul V, să opereze pe creier un copil din București rănit în timpul bombardamentelor din primăvara anului 1944. În 2005, Congresul Mondial de Medicină al Femeilor Neurochirurg a catalogat operația din 1944 drept premieră mondială. Sunt unele voci care susțin că ar fi vorba de o premieră în Europa Centrală și de Sud-Est. Oricum, într-un București în care spitalele erau luate la țintă de bombardiere americane, performanța rămâne colosală.

În 1945, a absolvit Facultatea de Medicină, fiind studenta lui Dimitrie Bagdasar. Și-a susținut doctoratul în 1946 și apoi s-a căsătorit cu doctorul Ionescu, cei doi având doi copii.

Până la pensionare, în 1990, deci după 45 de ani, Sofia Ionescu Ogrezeanu a lucrat la Spitalul nr.9 alături de soțul său, apoi la Clinica ”Dr. Gheorghe Marinescu”, efectuând mii de operații și primind numeroase disticncții românești și mondiale. În 1946 a devenit medic secundar, în 1954, medic primar 1976 a devenit medic primar neurochirurg II. A avut pacienți celebri, atât din țară cât și di străinătate. A fost profesor universitar, membră a Societății Române de Istoria Medicinei. A primit titlul de ”medic erou” decernat de către Organizația Mondială a Sănătății. Opera sa științifică numără peste 120 de lucrări, articole, studii, cercetări și comunicări susținute la congrese naționale și internaționale.

A decedat în 21 martie 2008, fiind înhumată la Cimitirul Bellu din București.