Erdogan condiționează aderarea Suediei la NATO. Stoltenberg îi răspunde

Planul lui Erdogan, dat peste cap

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, comentând condiţia lui Erdogan, a remarcat că sprijină dorința Turciei de a adera la UE. El a subliniat, de asemenea, că acest lucru nu are nimic de-a face cu aderarea Suediei la Alianța Nord-Atlantică. „Susțin ambițiile Turciei de a deveni membru al Uniunii Europene. În același timp, trebuie să ne amintim că am convenit la Madrid asupra unei liste specifice de condiții pe care Suedia trebuia să le îndeplinească pentru a deveni membru cu drepturi depline al Alianței. Suedia a îndeplinit aceste condiții. La Vilnius, este încă posibil să luați o decizie pozitivă cu privire la Suedia”, a declarat Stoltenberg la o conferință de presă, scrie The Guardian.

„Suedia îndeplinește toate cerințele pentru aderarea la NATO. O altă problemă, cea privind aderarea Turciei la UE nu este legată de asta, nu cred că ar trebui văzută ca o problemă conexă”, a declarat cancelarul german Olaf Scholz la un briefing susţinut luni la Berlin.

Reuters relatează că președintele Consiliului de Securitate Națională de la Casa Albă, comentând situația, a subliniat că Statele Unite au susținut întotdeauna dorința Turciei de aderare la UE și continuă să o facă. El a subliniat, de asemenea, că aceste probleme au fost discutate de Turcia și membrii blocului. „Dar ne concentrăm pe Suedia, care este pregătită să se alăture alianței NATO”, a continuat oficialul american.

Declaraţia lui Erdogan înainte de plecarea la summit

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că, dacă țara sa este admisă în Uniunea Europeană, va fi gata să aprobe examinarea cererii Suediei de aderare la NATO, informează agenţia Reuters.

„Fac un apel către acele țări care au făcut ca Turcia să aștepte de mai bine de 50 de ani la ușa Uniunii Europene Mai întâi, deschidem calea Turciei către Uniunea Europeană, iar apoi vom deschide calea Suediei către NATO, așa cum am făcut deja pentru Finlanda”, a spus Erdogan înainte de a pleca la summitul NATO de la Vilnius.

Potrivit agenţiei Reuters, președintele turc a adăugat că intenționează să exprime această poziție cu privire la intrarea Suediei în NATO direct la summitul de la Vilnius.